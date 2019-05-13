صورة اليوم: سكان نفطة يقاطعون موائد إفطار نبيل القروي

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - قاطع سكان معتمدية نفطة التابعة لولاية توزر الأحد 12 ماي موائد الافطار التي يؤمنها صاحب قناة نسمة نبيل القروي ضمن تحركات جمعية " خليل تونس".
وفي وقت سابق أقدم متساكنو منطقة حي الهلال بتونس العاصمة على طرد نبيل القروي من المنطقة ، حيث توجه له شباب من الحي بالقول " نموتوا بالشر وماناكلوش ماكلتك".
وفي وقت سابق أقدم متساكنو منطقة حي الهلال بتونس العاصمة على طرد نبيل القروي من المنطقة ، حيث توجه له شباب من الحي بالقول " نموتوا بالشر وماناكلوش ماكلتك".
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Par:keyser3050 (France )
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