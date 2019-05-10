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بسبب الأليكا، فيصل التبيني يهدّد الشاهد !

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - هدّد الجمعة 10 ماي، النائب عن حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
ويأتى تهديد التبيني لرئيس الحكومة بسبب اتفاقية التبادل الحر المعمق 'الأليكا" حيث حذّر من امضاء الاتفاقية وهدد الشاهد اذا تم الامضاء على الاتفاقية.

وقد أثار فيديو فيصل التبيني موجة من التفاعلات على موقع الفايسبوك حيث اعتبر عديد النشطاء خطاب التبيني خطابا خطيرا لا يجب أن يصدر عن نائب شعب مشدّدين على أن رفض الأليكا لا يكون بهذا الخطاب العنيف.




  
  
     
  
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