شباب حي هلال لنبيل القروي: نموتو بالشر... و ماناكلوش ماكلتك

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- أقدم عدد من متساكني منطقة حي هلال بتونس العاصمة أمس الخميس 9 ماي على طرد صاحب قناة نسمة نبيل القروي الذي زار المنطقة تزامنا مع "موعد الافطار".ونشبت حالة من التشنج في صفوف المواطنين بعد تواجد نبيل القروي في المنطقة.وخاطب أحد شبان الحي نبيل القروي بالقول " شبيك ما جيتناش قبل والا تو خاطر فمة انتخابات".وتابع الشاب قائلا "نموتو و ماناكلوش ماكلتك".