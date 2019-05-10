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شباب حي هلال لنبيل القروي: نموتو بالشر... و ماناكلوش ماكلتك

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - أقدم عدد من متساكني منطقة حي هلال بتونس العاصمة أمس الخميس 9 ماي على طرد صاحب قناة نسمة نبيل القروي الذي زار المنطقة تزامنا مع "موعد الافطار".
ونشبت حالة من التشنج في صفوف المواطنين بعد تواجد نبيل القروي في المنطقة.
وخاطب أحد شبان الحي نبيل القروي بالقول " شبيك ما جيتناش قبل والا تو خاطر فمة انتخابات".
وتابع الشاب قائلا "نموتو و ماناكلوش ماكلتك".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182085

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 10 Mai 2019 à 10h 46m |           
جد عليهم إلي تونس ما صارتش فيها ثورت كرامة .



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