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رئيس الجمهورية بستفبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 08 ماي 2019 بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأفاد نبيل بفون أنّ اللقاء مع رئيس الدولة استعرض مستجدّات العملية الانتخابية وبالخصوص نتائج عملية التسجيل بقائمة الناخبين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع التأكيد على أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثفة للتونسيين.



  
  
     
  
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