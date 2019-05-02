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فتحي المولدي: الشاهد ''يلعب في الغميضة'' مع الشعب والجميع يعلم انه مؤسس تحيا تونس

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في حوار عبر أمواج إذاعة"ifm" ان استطلاعات الرأي الأخيرة والتي تعطي مدير قناة نسمة نبيل القروي المرتبة الثانية تشير إلى ان الشعب التونسي يتأثر بالتطورات الآنية على خلفية غلق القناة.

وأضاف فتحي المولدي " رئيس الحكومة يوسف الشاهد خسر كثيرا من النقاط بسبب تصرفه اثر حادث السبالة متابعا " الشاهد يستبله الشعب التونسي عندما يتحدث عن تحيا تونس وكانه حزب بعيد عنه.


وتابع فتحي المولدي " الشاهد " يلعب في الغميضة" مع الشعب والجميع يعلم انه مؤسس تحيا تونس متسائلا " الى متى يستبله الشاهد وسليم العزابي التونسيين".
ووجه فتحي المولدي كلامه للشاهد قائلا " كون راجل واكشف للشعب انك المؤسس الحقيقي لتحيا تونس.

  
  
     
  
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