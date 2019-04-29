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تحجير السفر على ''Swagg Man'' من أجل التحيل وغسيل الأموال

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
قال المتحدث باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 29 أفريل 2019 أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بتحجير السفر ضدّ مغني الراب التونسي "سواق مان Swagg Man" الذي كان ضيفا في برنامج "فكرة سامي الفهري" بقناة الحوار التونسي السبت الماضي.

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وبإذن من النيابة العمومية، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تعهّد منذ حوالي 5 أشهر بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالتحيل وغسل الأموال ضد "سواق مان" بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل بالبنك المركزي. كما تقرّر تجميد مبالغ مالية على ملكه في حدود 17 ميلون دينارا.

  
  
     
  
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