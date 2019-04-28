فنان راب تونسي يحمل مجوهرات تقدر بمليارين

Dimanche 28 Avril 2019



باب نات

- اثار فنان الراب التونسي عتاب زعييط "Swagg Man " الجدل عند ضهوره في برنامج لاباس على قناة الحوار التونسي بسبب قيمة مجوهراته المرصعة بالالماس والاحجار الكريمة.وقد تحدى علاء الشابي فنان الراب ان تكون مجوهراته حقيقية في حين اجاب الاخير بانه سيمنحه مليار في حال ان احدى مجوهراته مزيفة.وقد اكد خبير في المجوهرات انها حقيقية مضيفا " قيمة المجوهرات تصل للمليارين.