Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya 7abaybi taal ghiyab  

فنان راب تونسي يحمل مجوهرات تقدر بمليارين

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - اثار فنان الراب التونسي عتاب زعييط "Swagg Man " الجدل عند ضهوره في برنامج لاباس على قناة الحوار التونسي بسبب قيمة مجوهراته المرصعة بالالماس والاحجار الكريمة.
وقد تحدى علاء الشابي فنان الراب ان تكون مجوهراته حقيقية في حين اجاب الاخير بانه سيمنحه مليار في حال ان احدى مجوهراته مزيفة.
وقد اكد خبير في المجوهرات انها حقيقية مضيفا " قيمة المجوهرات تصل للمليارين.



  
  
     
  
rtt-b6b5383a8bdfe84180da0a3c20601bce-2019-04-28 11:11:49






0 de 0 commentaires pour l'article 181347



En continu

الأحد 28 أفريل 2019 | 22 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:07 16:02 12:24 05:28 03:51
22°
 22° % 40 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1222°-1221°-1221°-1227°-14
  • Avoirs en devises
    13198,7

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,36288 DT        1$ =2,99790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   337,2 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556454065|181347 2608|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires