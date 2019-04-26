ال HAICA تنشر تقريرين خاصين بملفي قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري "الهايكا"، مساء يوم الجمعة، في صفحتها على الفايسبوك رابطين لتقريرين خاصين بالإجراءات والقرارات المتعلقة بملفي قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم.
وورد في ذات التدوينة إشارة من الهايكا إلى وجود "مغالطات بخصوص ملفات القنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية".
رابط التقــريـــر الخاص بملف القناة التلفزية “الزيتونة”
الرابط التقرير الخاص بملف إذاعة “القرآن الكريم”
وورد في ذات التدوينة إشارة من الهايكا إلى وجود "مغالطات بخصوص ملفات القنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية".
الرابط التقرير الخاص بملف إذاعة “القرآن الكريم”
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|19:05
|16:02
|12:24
|05:31
|03:55
|
17°
|17°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-15
|20°-12
|21°-12
|22°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 410) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 605) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 762) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 945) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 954) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 824) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 683) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 900) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 577) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 439) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 137) عبير موسى امام القضاء
( 37 762) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 115) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 954) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 192) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 763) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 882) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 879) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 207) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 125) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: المنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين يوصي بضرورة اعتماد نهج شامل يراعي النوع الاجتماعي في مختلف المجالات