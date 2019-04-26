ال HAICA تنشر تقريرين خاصين بملفي قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم

Vendredi 26 Avril 2019



باب نات

- نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري "الهايكا"، مساء يوم الجمعة، في صفحتها على الفايسبوك رابطين لتقريرين خاصين بالإجراءات والقرارات المتعلقة بملفي قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم.وورد في ذات التدوينة إشارة من الهايكا إلى وجود "مغالطات بخصوص ملفات القنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية".