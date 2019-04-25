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نبيل القروي: نسمة ستعود ولدينا الإمكانيات من تونس ومن خارجها

Jeudi 25 Avril 2019

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - افاد مدير قناة نسمة نبيل القروي في مداخلته عبر امواج اذاعة " كاب اف ام "إنه لم يتم إعلامهم مسبقا باقتحام القوات الأمنية للقناة اليوم الخميس مع حجز المعدات وقطع البث، تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".

وأضاف القروي " أن نسمة لها رخصة منذ 10 سنوات، وأن الحكومة هي من تقف وراء هذا القرار الظالم والسياسي بامتياز معتبرا أن الحكومة التجأت إلى غلق القناة بعد عجزها عن تفليسها وإسكاتها.
وأكد نبيل القروي توجهه الى القضاء ، مشيرا الى أن نسمة ستعود خلال رمضان وأن لهم كل الإمكانيات في تونس أو خارجها، معتبرا أن 'الهايكا' هي الأداة السياسية للحكومة.



  
  
     
  
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