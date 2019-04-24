برهان بسيّس: على النهضة أن تفكر جيدا قبل أن تطلق كلمة سوء في حق محمد عبّو

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - كتب الإعلامي والسياسي برهان بسيّس الثلاثاء 23 أفريل تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك دعا فيها حركة النهضة إلى الكفّ عن الإساءة إلى أمين عام التيّار الديمقراطي محمد عبّو.
وبيّن أن مسألة "سبّ" محمّد عبّو و"شتمه" أثارت في نفسه حساسية خاصة، لأن حملات التشويه التي طالته من النهضة كان مبررها الوحيد هو وقوفه مع مشروع المساواة في الإرث.
وطالب برهان بسيّس حركة النهضة بالتفكير جيّدا قبل أن تنطق كلمة سوء في حقّ كل من الأمين العام للتيّار الديمقراطي محمّد عبّو ورئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي.
وفي ما يلي ما كتب رهان بسيّس:
" أنا الآن ملازم للبيت متفرغا للتأمل والمرح ....لست مع أي طرف سياسي ولست ضد أحد فقط أردت أن أعلق على مسألة أثارت في نفسي حساسية خاصة :
محمد عبو الأمين العام المنتخب للتيار الديمقراطي يخوض حربا سياسية شعواء ضد حكومة يوسف الشاهد وامتداداتها السياسية ...أنصار الحكومة يبادلون السيد عبو المحاججة السياسية تحت سقف السائد والمعتاد الحالي في الجدل السياسي بحلاله وحرامه ....هذا كله عادي وطبيعي في أجواء المنافسة السياسية عشية الانتخابات لكن ما لم أفهمه أو أستسغه هو انخراط جماعة النهضة في شتم السيد عبو وتنظيم الحملات ضده ....
للتاريخ الذي عشت تفصيل تفاصيله ، في سنوات الألفية الثانية ولما كان النهضاويون في قلب المحرقة كان محمد عبو ومن خارج منظومة المعارضة المهجرية في الخارج من بين أقلية في النخبة التونسية التي تضامنت مع قضية الإسلاميين وشكلت احراجا كبيرا للنظام آنذاك ودفع ثمن ذلك سجنا ومضايقات في حق أسرته .....
اليوم من أجل اختلافات سياسية في سياق ديمقراطي يتولى بعض النهضاويين سب الرجل وشتمه بمبرر وقوفه مع مشروع المساواة في الإرث ،هذا لا يمكن أن يكون الا عيبا أخلاقيا لا مبرر له .....
رجلان أدعو جماعة النهضة ان يفكروا جيدا قبل أن ينطقوا في حقهما بكلمة سوء مهما كانت المبررات : أحمد نجيب الشابي ومحمد عبو".
وبيّن أن مسألة "سبّ" محمّد عبّو و"شتمه" أثارت في نفسه حساسية خاصة، لأن حملات التشويه التي طالته من النهضة كان مبررها الوحيد هو وقوفه مع مشروع المساواة في الإرث.
وطالب برهان بسيّس حركة النهضة بالتفكير جيّدا قبل أن تنطق كلمة سوء في حقّ كل من الأمين العام للتيّار الديمقراطي محمّد عبّو ورئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي.
وفي ما يلي ما كتب رهان بسيّس:
" أنا الآن ملازم للبيت متفرغا للتأمل والمرح ....لست مع أي طرف سياسي ولست ضد أحد فقط أردت أن أعلق على مسألة أثارت في نفسي حساسية خاصة :
محمد عبو الأمين العام المنتخب للتيار الديمقراطي يخوض حربا سياسية شعواء ضد حكومة يوسف الشاهد وامتداداتها السياسية ...أنصار الحكومة يبادلون السيد عبو المحاججة السياسية تحت سقف السائد والمعتاد الحالي في الجدل السياسي بحلاله وحرامه ....هذا كله عادي وطبيعي في أجواء المنافسة السياسية عشية الانتخابات لكن ما لم أفهمه أو أستسغه هو انخراط جماعة النهضة في شتم السيد عبو وتنظيم الحملات ضده ....
للتاريخ الذي عشت تفصيل تفاصيله ، في سنوات الألفية الثانية ولما كان النهضاويون في قلب المحرقة كان محمد عبو ومن خارج منظومة المعارضة المهجرية في الخارج من بين أقلية في النخبة التونسية التي تضامنت مع قضية الإسلاميين وشكلت احراجا كبيرا للنظام آنذاك ودفع ثمن ذلك سجنا ومضايقات في حق أسرته .....
اليوم من أجل اختلافات سياسية في سياق ديمقراطي يتولى بعض النهضاويين سب الرجل وشتمه بمبرر وقوفه مع مشروع المساواة في الإرث ،هذا لا يمكن أن يكون الا عيبا أخلاقيا لا مبرر له .....
رجلان أدعو جماعة النهضة ان يفكروا جيدا قبل أن ينطقوا في حقهما بكلمة سوء مهما كانت المبررات : أحمد نجيب الشابي ومحمد عبو".
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