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والي تونس يعلن حل المجلس البلدي بباردو دون علم رئيسة البلدية !!

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - أعلن اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 والي تونس الشاذلي بوعلاق بصفة رسمية حل المجلس البلدي بباردو بعد أن قدم 18 عضوا استقالة جماعية بتاريخ 08 أفريل 2019.

وقال الشاذلي بوعلاق في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن الآجال القانونية المحددة بـ15 يوما انقضت دون تسجيل أي مستجدات.


ويبدو أن رئيسة البلدية زينب بن حسين لا علم لها بهذا القرار فتزامنا مع اعلان حل المجلس البلدي، نشرت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك صورا لزيارة ميدانية ليلية قام بها مجموعة من المستشارين لمتابعة الأشغال المنجزة بشارع الحبيب بورقيبة.

  
  
     
  
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