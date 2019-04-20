محامي سليم الرياحي : الشاهد يستعمل القضاء لابقاء منوّبي خارج البلاد واقصائه من سباق الانتخابات

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - وصف الجمعة 19 أفريل، محامي سليم الرياحي، الطيّب بالصادق ما يحصل مع منوّبه بالفضيحة والمهزلة القانونية مشدّدا على أن القضايا ضد الرياحي هي قضايا سياسية بامتياز.
وأشار بالصادق في حوار على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم أنه وفي كل مرّة يعزم سليم الرياحي على العودة إلى تونس يتم خلق عراقيل قانونية لمنعه من ذلك.
وصرّح بأن العبث الاجرائي والقانوني الحاصل في قضايا سليم الرياحي المقصود به هو أن سليم الرياحي يبقى خارج البلاد الي حين انتهاء الانتخابات.
ووجّه بالصادق أصابع الاتّهام لرئيس الحكومة ويسف الشاهد الذي قال إنه يتدخّل في القضاء والاعلام وصرخ قائلا "سيحاسب الشاهد غدا على كل التجاوزات".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اصدرت يوم الأربعاء الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال رئيس النادي الافريقي سابقا سليم الرياحي مع احالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في القضية المعروفة بتبييض الاموال.
وأشار بالصادق في حوار على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم أنه وفي كل مرّة يعزم سليم الرياحي على العودة إلى تونس يتم خلق عراقيل قانونية لمنعه من ذلك.
وصرّح بأن العبث الاجرائي والقانوني الحاصل في قضايا سليم الرياحي المقصود به هو أن سليم الرياحي يبقى خارج البلاد الي حين انتهاء الانتخابات.
ووجّه بالصادق أصابع الاتّهام لرئيس الحكومة ويسف الشاهد الذي قال إنه يتدخّل في القضاء والاعلام وصرخ قائلا "سيحاسب الشاهد غدا على كل التجاوزات".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اصدرت يوم الأربعاء الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال رئيس النادي الافريقي سابقا سليم الرياحي مع احالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في القضية المعروفة بتبييض الاموال.
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Par:Ettounssi (Tunisia )
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