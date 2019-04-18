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مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع الزطلة لحاملي الشهادات العليا والأولوية للمناطق الداخلية

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - أعلن الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي "زطلة" أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون تقنين القنب الهندي والذي يتضمّن تنظيم عمليات الانتاج والبيع.

وأكّد الائتلاف بحسب بيان صادر بتاريخ الاربعاء 17 أفريل أن القانون يشترط اسناد الرخص الثلاثة آلاف الأولى لأصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل مع اعتماد قاعدة التمييز الايجابي للمناطق الداخلية.




وكان الائتلاف من أجل تقنين إستهلاك القنب الهندي و الذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني أكد في أول مؤتمر صحفي له في فيفري 2019، أنّه سيقوم بتنظيم ورشات عمل مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس.

كما أشار الإئتلاف أنّ مشروع القانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج وإستهلاك مادة القنب الهندي وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة، وفق تصريح عضو الائتلاف كريم الشعري معتبرا أن تقنين القنب الهندي سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة (les drogues dures) على شاكلة النموذج الكندي.

الصورة: نظم الائتلاف من اجل تقنين القنب الهندي طاولة مستديرة موضوعها "افق تقنين القنب الهندي في تونس" و ذلك بحضور النائبة عن كتلة الحرة السيدة خولة بن عائشة و مشاركة رئيس حركة قرطاج الجديدة و الإعلامي نزار الشعري و رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين و جامعيين. و قد عرض الائتلاف خلال هذه الطاولة مشروع قانون لتقنين القنب الهندي في تونس.

  
  
     
  
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11 de 11 commentaires pour l'article 180752

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 18h 54m |           
يعني أن أصحاب الشهادات الجامعية سيقع تحويل وجهتهم نحو انتاج وبيع المخدرات وتمهيدا لاحداث جامعة الزطلة لتخريج عباقرة في الميدان وستكون المهنة مستقبلا في بطاقة التعريف وجواز السفر تاجر مخدرات وصفة يفتخر بها المتقدم لخطبة شريكة العمر - بائع مخدرات - أد الدنيا -وستكون لهم نقابة في الاتحاد ومنظمة الأعراف ولقاءات في الفضائيات ومشاورات مع البرلمان والحكومة وجوائز رئاسة الدولة وتمثيل تونس في المحافل الدولة
والبعثات الديبلوماسية .

RIADH  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 17h 34m |           
Il ne manquait plus que ça!

Essoltan  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 17h 26m |           
C'est le POISSON D'AVRIL qui débarque en retard ...

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 16h 23m |           
هذا جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد.


Nourammar  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 15h 55m |           
لا لا مانيش مصدقة هذا مقال هزلي نتصور خاطر لو صحيح فنحن في كلومبيا

Fbn513  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 15h 13m |           
حسبنا الله و نعم الوكيل في مسؤولينا الشباب ناقص ضياع حتى ايكملوا عليه بالزطلة على الأئمة التحرك و بسرعة لمنع مثل هده البرامج الخطيرة ناقصين هم احنا

Tomjerry  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 14h 55m |           
يا جماعة، بجاه ربّي ياخي اللي مكتوب في العنوان، صحيح ؟؟؟؟

عار بكل وقاحة

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 14h 20m |           
و اخيرا انجاز عظيم لدولة 3000 سنة حقارة
ستعم التنمية على الجنوب و الشمال و ستشهد بلادنا موجات هجرة انطلاقا من السواحل الاوروبية نحو الجنة التونسية وسيستفيق الشعب النائم اخيرا بفضل الزطلة
للاسف من بين الابتلاءات المتعاقبة على تونس

Aruodg  ()  |Jeudi 18 Avril 2019 à 14h 15m |           
Assalem
On a légalisé le commerce du vins. quel était le resultat? augmentation de la consommation!
pareil pour la dimunition des TVA sur les vins "haut de gamme"!!
que des propos

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 14h 01m |           
Désolé, un oubli:

4 ème étape: légalisation de la pédophilie ...

Une société en déperdition totale

La Norvège se trouve du coup un pays rétrograde et obscurantiste par rapport à la Tunisie

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 12h 44m |           
1ère étape: légalisation de la zatla
2ème étape: légalisation de l'homosexualité
3ème étape: légalisation de zoophilie (rapports sexuels avec les animaux)

Vive la Tunisie




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