مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع الزطلة لحاملي الشهادات العليا والأولوية للمناطق الداخلية

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - أعلن الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي "زطلة" أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون تقنين القنب الهندي والذي يتضمّن تنظيم عمليات الانتاج والبيع.
وأكّد الائتلاف بحسب بيان صادر بتاريخ الاربعاء 17 أفريل أن القانون يشترط اسناد الرخص الثلاثة آلاف الأولى لأصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل مع اعتماد قاعدة التمييز الايجابي للمناطق الداخلية.
وكان الائتلاف من أجل تقنين إستهلاك القنب الهندي و الذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني أكد في أول مؤتمر صحفي له في فيفري 2019، أنّه سيقوم بتنظيم ورشات عمل مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس.
كما أشار الإئتلاف أنّ مشروع القانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج وإستهلاك مادة القنب الهندي وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة، وفق تصريح عضو الائتلاف كريم الشعري معتبرا أن تقنين القنب الهندي سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة (les drogues dures) على شاكلة النموذج الكندي.
الصورة: نظم الائتلاف من اجل تقنين القنب الهندي طاولة مستديرة موضوعها "افق تقنين القنب الهندي في تونس" و ذلك بحضور النائبة عن كتلة الحرة السيدة خولة بن عائشة و مشاركة رئيس حركة قرطاج الجديدة و الإعلامي نزار الشعري و رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين و جامعيين. و قد عرض الائتلاف خلال هذه الطاولة مشروع قانون لتقنين القنب الهندي في تونس.
وأكّد الائتلاف بحسب بيان صادر بتاريخ الاربعاء 17 أفريل أن القانون يشترط اسناد الرخص الثلاثة آلاف الأولى لأصحاب الشهائد العليا المعطلين على العمل مع اعتماد قاعدة التمييز الايجابي للمناطق الداخلية.
وكان الائتلاف من أجل تقنين إستهلاك القنب الهندي و الذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني أكد في أول مؤتمر صحفي له في فيفري 2019، أنّه سيقوم بتنظيم ورشات عمل مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس.
كما أشار الإئتلاف أنّ مشروع القانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج وإستهلاك مادة القنب الهندي وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج المادة، وفق تصريح عضو الائتلاف كريم الشعري معتبرا أن تقنين القنب الهندي سيساهم في انخفاض استهلاك المخدرات الثقيلة (les drogues dures) على شاكلة النموذج الكندي.
الصورة: نظم الائتلاف من اجل تقنين القنب الهندي طاولة مستديرة موضوعها "افق تقنين القنب الهندي في تونس" و ذلك بحضور النائبة عن كتلة الحرة السيدة خولة بن عائشة و مشاركة رئيس حركة قرطاج الجديدة و الإعلامي نزار الشعري و رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين و جامعيين. و قد عرض الائتلاف خلال هذه الطاولة مشروع قانون لتقنين القنب الهندي في تونس.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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