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شارع جان جوريس بالعاصمة: براكاج يودي بحياة ''تاكسيست''

Jeudi 28 Septembre 2017
جدت فجر اليوم جريمة قتل ذهب ضحيتها سائق سيارة اجرة تاكسي.

وبحسب جريدة الشروق, كان سائق التاكسي بصدد نقل شخصين عبر شارع جان جوريس بالعاصمة حيث توقف امام احد فروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الشارع المذكور، وقد عمد الشخصان الى سلب سائق سيارة الاجرة غير أنه حاول صدّهما فوجّه له احدهما ضربة على مستوى الصدر اردته قتيلا.


واستولى الجانيان على مبلغ مالي قدره 860 دينارا كانت بحوزة السائق ولاذا بالفرار غير أن فرقة الشرطة العدلية بباب البحر تمكنت في وقت قياسي من القبض على الجانيين وهما شابان في العشرينات من العمر.

سواق التاكسي يلوّحون باضراب مفتوح
من ناحية أخرى ندّد أمين عام الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي خبوشي في تصريح لاذاعة موزاييك بحادثة وفاة سائق سيارة أجرة بعد تعرضه الى عملية براكاج صباح اليوم بالعاصمة.

ولوّح خبوشي بالدخول في اضراب مفتوح في القطاع في حال عدم تفاعل سلطة الاشراف مع مطالبهم بخصوص مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والمتعلّقة أساسا بوضع اجراء يمكّن صاحب التاكسي من انتقاء حرفائه خاصة ليلا، داعيا إلى ضرورة العودة إلى التفاوض حول هذه المقترحات.

Publié le:2017-09-28 10:13:30

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 148299

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 28 Septembre 2017 à 11h 20m |           
Abdelkarim Amdouni ·

مانا قلنا طبقوا على الاقل جزءا من الشريعة في ما يخص حكم قاتل النفس عمدا بغير حق وهو الاعدام وفي الساحة العمومية ولاتقلي حقوق الانسان لا والو

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 28 Septembre 2017 à 10h 57m | Par           
هذه الحالة غيض من فيض فقطاع الطرق منتشرين خاصة في تونس الكبرى في الحافلة في المترو في الطريق الضيقة في الأماكن المنزوية في عند الإشارات المرورية والأمن الجمهوري كما يسمونه مشغولا بفض المظاهرات أو هدم المنازل المخالفة في البناء أو مطاردة الباعة المتجولين أو حماية السياسيين



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