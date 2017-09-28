شارع جان جوريس بالعاصمة: براكاج يودي بحياة ''تاكسيست''

Jeudi 28 Septembre 2017



جدت فجر اليوم جريمة قتل ذهب ضحيتها سائق سيارة اجرة تاكسي.



وبحسب جريدة الشروق, كان سائق التاكسي بصدد نقل شخصين عبر شارع جان جوريس بالعاصمة حيث توقف امام احد فروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الشارع المذكور، وقد عمد الشخصان الى سلب سائق سيارة الاجرة غير أنه حاول صدّهما فوجّه له احدهما ضربة على مستوى الصدر اردته قتيلا.





واستولى الجانيان على مبلغ مالي قدره 860 دينارا كانت بحوزة السائق ولاذا بالفرار غير أن فرقة الشرطة العدلية بباب البحر تمكنت في وقت قياسي من القبض على الجانيين وهما شابان في العشرينات من العمر.



سواق التاكسي يلوّحون باضراب مفتوح

من ناحية أخرى ندّد أمين عام الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي خبوشي في تصريح لاذاعة موزاييك بحادثة وفاة سائق سيارة أجرة بعد تعرضه الى عملية براكاج صباح اليوم بالعاصمة.



ولوّح خبوشي بالدخول في اضراب مفتوح في القطاع في حال عدم تفاعل سلطة الاشراف مع مطالبهم بخصوص مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والمتعلّقة أساسا بوضع اجراء يمكّن صاحب التاكسي من انتقاء حرفائه خاصة ليلا، داعيا إلى ضرورة العودة إلى التفاوض حول هذه المقترحات.



Publié le:2017-09-28 10:13:30

