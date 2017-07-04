الوطني الحر يتهم محسن مرزوق والشاهد بالتآمر على سليم الرياحي

Mardi 04 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 11:40:46

- اتهمت الناطقة الرسمية بإسم الإتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بالتأمر على رئيس الحزب سليم الرياحي بالتعاون مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.وفي تصريح لقناة نسمة قالت الشواشي أن سليم الرياحي ضحية ضغط الحكومة على القضاء في حربها على الفساد.وأشارت الشواشي أن مسار قضية 2012 كان معلوما وأن كفتها كانت راجحة لمصلحة سليم الرياحي مستطردة "لكن تسييس القضية من طرف رئاسة الحكومة والضغط على السلطة القضائية عجل بتجميد أموال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر.واتهمت الشواشي حركة مشروع تونس وأمينها العام محسن مرزوق بـ"التآمر مع الحكومة "للإيقاع بسليم الرياحي مضيفة " ليس من باب الصدفة أن تجمد أموال الرياحي أياما قليلة بعد لقاء الشاهد بمرزوق في القصبة .وتابعت الشواشي " تزامنت المؤامرة مع تقديم المحامي عن الطرف الليبي ورقة للقطب القضائي “يزعم” أنها ستغير المعطيات والحال أن هذا المحامي ليس إلا الأستاذ رمزي مبارك أحد قيادات حركة مشروع تونس.