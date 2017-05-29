Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hasibak Lizaman  
Justice

شفيق جراية يكشف عن أسماء متواطئين معه ويتّهم سياسيين

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - أفادت اذاعة موزاييك أنّ رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية كشف خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس صباح اليوم الاثنين 29 ماي 2017 عن عديد الأسماء المتواطئة معه في الفساد والمساس بأمن الدولة الخارجي ووجّه اتهامات إلى بعض السياسيين.


عائلة شفيق جراية تمنع عددا من محاميه من الدفاع عنه امام القضاء
وكانت إذاعة موزاييك أفادت ان عائلة رجل الأعمال شفيق جراية منعت عددا من محامي هيئة الدفاع من الدفاع عن المشتبه به خلال إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري بحالة إيقاف.

وقد اضطر عدد من المحامين إلى الانسحاب وسحب الإعلامات بالنيابة كما وقع خلاف حول الاطلاع الحيني على ملف الإحالة وموضوع الاتهام.


جدير بالذكر ان النيابة العسكرية أحالت شفيق جراية من أجل "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

فيصل جدلاوي: شفيق جراية دخل في اضراب جوع
من جهة أخرى قال فيصل جدلاوي محامي شفيق جراية اليوم 29 ماي، في مداخلة هاتفية على راديو شمس ، ان شفيق جراية دخل يوم الجمهة الفارط في اضراب جوع حتى يتمكن من رؤية عائلته و تعكرت حالته الصحية ما استوجب نقله الى المستشفى العسكري ثم تم نقله الى الثكنة العسكرية بالعوينة اين اتصلت به زوجته وابنه .

وأكد جدلاوي انه طلب اليوم الاثنين، الاطلاع على ملف قضية منوبه و تصويره، الا ان حاكم التحقيق رفض اعطائهم نسخة من الملف ، الذي كان هزيلا و لا يزال قيد التكوين ، حسب قول فيصل جدلاوي.

واكد محامي شفيق جراية ان التهم الموجهة لمنوبه لا أساس لها من الصحة وان القضلء لا يملك اي قضية ضد شفيق جراية ، واضاف جدلاوي انه، رفقة فريق المحامين معه يطالبون بتطبيق الاجراءات القانونية العادية ومعاملته على اساس الادلة الفعلية ان وجدت .

Publié le:2017-05-29 13:48:32

rtt-01aa12850d309d142b8d149905ab7956-2017-05-29 13:48:32
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 143357

Mandhouj  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 15h 14m |           
شخصيا لا يهمني أن يكون إسم الشخص ، شفيق أو عنتر أو كمال ... كل ما أسس ، من منظومات علاقات على قواعد المافيا و اللوبيات هو خراب للمجتمع .. لا تمييز في الحرب على الفساد ... لسنا في عهد بن علي ، لوبي يضرب آخر .. بن علي هرب .. يجب أن نؤسس لجمهورية القانون ، لجمهورية حقوق الانسان ، لجمهورية المساواة أمام القانون و المساواة عامة ... دون ذلك نخون ثورتنا و دماء شهدائنا .

يجب الذهاب أكثر في هذه العملية، عملية التنظيف و التفكيك، و خاصة الإطاحة بالحماية السياسية لهذه المنظومات... ، التنظيف يجب أن يتواصل. تفكيك هذه المنظومات تعني رسم قواعد جديدة في عالم الاتجار و الاقتصاد ، في عالم السياسة و تمويل الأحزاب .. المال السياسي الفاسد يجب أن يضرب . كذلك تمويل الجمعيات ، و ايجابيات هذا أتأسيس الجديد لنوعية العلاقات كثيرة ، و سينعم بها الجميع على كثير من المستويات :
- السيطرة على السوق ، أسعار و مسالك توزيع السلع ،
- مساواة أمام القانون ،
- الحياة الإدارية للمواطن ،
- الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ،
- المنافع ستكون نفسية أيضا إيجابيا بالنسبة لكل المجتمع ،
- ستكون هناك حماية أكثر للديمقراطية و لتائج الصندوق .

عمليات التفكيك و البناء ، مسار ضروري .. كل المساندة لكل الفاعلين ، حكومة ، احزاب ، جمعيات ، قضاء ، أمن ، ...

تحية لكل مقاوم .

Oceanus  (Spain)  |Lundi 29 Mai 2017 à 15h 04m |           
S il veut faire une greve de faim ou se bruler c est egal enfin de compte c est un sale voleur,mais il faut pas le prendre comme bouc emissaire et laisser les autres voleurs libres alors qu ils sont des centaines.

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 29 Mai 2017 à 13h 49m |           
قالك لا من يتدخل....ولا من يحل فمو.....زيو زي الارهابيين....إرهابي موش ارهابي ياكل الفلقة...طبعا إذا فيه ريحة الارهاب اللي ما يشمها كان......ناس وكلاب معينة
الحاصيلو....يا شفيق قالولك سكر فمك...ما سكرتوش....وماكش ناوي تسكرو
ما قعد لك كان سلاح الضعفاء..............إضراب الجوع



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12383,6

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74594 DT        1$ =2,43661 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   265,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143357 34519|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires