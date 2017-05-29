شفيق جراية يكشف عن أسماء متواطئين معه ويتّهم سياسيين

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات

عائلة شفيق جراية تمنع عددا من محاميه من الدفاع عنه امام القضاء

فيصل جدلاوي: شفيق جراية دخل في اضراب جوع





Publié le:2017-05-29 13:48:32

- أفادت اذاعة موزاييك أنّ رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية كشف خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس صباح اليوم الاثنين 29 ماي 2017 عن عديد الأسماء المتواطئة معه في الفساد والمساس بأمن الدولة الخارجي ووجّه اتهامات إلى بعض السياسيين.وكانت إذاعة موزاييك أفادت ان عائلة رجل الأعمال شفيق جراية منعت عددا من محامي هيئة الدفاع من الدفاع عن المشتبه به خلال إحالته أمام قاضي التحقيق العسكري بحالة إيقاف.وقد اضطر عدد من المحامين إلى الانسحاب وسحب الإعلامات بالنيابة كما وقع خلاف حول الاطلاع الحيني على ملف الإحالة وموضوع الاتهام.جدير بالذكر ان النيابة العسكرية أحالت شفيق جراية من أجل "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".من جهة أخرى قال فيصل جدلاوي محامي شفيق جراية اليوم 29 ماي، في مداخلة هاتفية على راديو شمس ، ان شفيق جراية دخل يوم الجمهة الفارط في اضراب جوع حتى يتمكن من رؤية عائلته و تعكرت حالته الصحية ما استوجب نقله الى المستشفى العسكري ثم تم نقله الى الثكنة العسكرية بالعوينة اين اتصلت به زوجته وابنه .وأكد جدلاوي انه طلب اليوم الاثنين، الاطلاع على ملف قضية منوبه و تصويره، الا ان حاكم التحقيق رفض اعطائهم نسخة من الملف ، الذي كان هزيلا و لا يزال قيد التكوين ، حسب قول فيصل جدلاوي.واكد محامي شفيق جراية ان التهم الموجهة لمنوبه لا أساس لها من الصحة وان القضلء لا يملك اي قضية ضد شفيق جراية ، واضاف جدلاوي انه، رفقة فريق المحامين معه يطالبون بتطبيق الاجراءات القانونية العادية ومعاملته على اساس الادلة الفعلية ان وجدت .