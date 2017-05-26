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Politique

لزهر العكرمي: شفيق جراية أهدى شقّة لرئيس كتلة نداء تونس

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - قال العضو المؤسس لحركة نداء تونس، لزهر العكرمي في تصريح لاذاعة شمس , أإن رجل الأعمال شفيق جراية الذي تم إيقافه مؤخرا، كان في 2013 و2014 ضد نداء تونس لكن عندما فاز يف الانتخابات "رشى بعض الناس وعمل هيلولة وقال أنا مع النداء".

وأضاف لزهر العكرمي اليوم الجمعة، أن "شفيق جراية أعطى رشوة لرئيس كتلة نداء تونس ، عطاه برطمان " وهذه المسألة حاليا عند التحقيق حسب قوله.

سامية عبو تطالب سفيان طوبال بإرجاع ما اخذه من رجال الأعمال
وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في كلمتها في جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 26 أفريل 2017 انتقدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية" وهو ما اثار غضب سفيان طوبال الذي طالبها بالتوقف ناعتا اياها " بسامية افلام".
بدورها ردت سامية عبو على طوبال قائلة " انا لم اتحصل على سيارات فارهة من رجال اعمال مشهود لهم بالفساد".




Publié le:2017-05-26 14:30:42

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3 de 3 commentaires pour l'article 143250

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 17h 34m |           
و كان عطاك حتى أنت واحدة....راك كليت و مسحت فمك ولا من شاف
ممكت انت حبيت شقة في قرطاج.......وهو ماعندو كان واحدة في حي أريانة الصغرى

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 27m |           
وينو هو ... قالك مشى للصين ... هانا نستناو فيه ...

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 21m |           
المسألة لا شك و لا خلاف فيها إن تسلم شقة يجب رفع الحصانة عنه و مقضاتة فورا ... مجلس نواب الشعب الذي يمثل عماد الإنتقال الديمقراطي الذي استشهد من أجلها التوانسة لا يمكن أن يصبح مكان للعامثين و المتمعشين و الفاسدين ... هذا خط أحمر



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