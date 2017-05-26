لزهر العكرمي: شفيق جراية أهدى شقّة لرئيس كتلة نداء تونس

وأضاف لزهر العكرمي اليوم الجمعة، أن "شفيق جراية أعطى رشوة لرئيس كتلة نداء تونس ، عطاه برطمان " وهذه المسألة حاليا عند التحقيق حسب قوله.
سامية عبو تطالب سفيان طوبال بإرجاع ما اخذه من رجال الأعمال
وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في كلمتها في جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 26 أفريل 2017 انتقدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية" وهو ما اثار غضب سفيان طوبال الذي طالبها بالتوقف ناعتا اياها " بسامية افلام".
بدورها ردت سامية عبو على طوبال قائلة " انا لم اتحصل على سيارات فارهة من رجال اعمال مشهود لهم بالفساد".
Publié le:2017-05-26 14:30:42
Par:mah20 (France )
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