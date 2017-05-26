لزهر العكرمي: شفيق جراية أهدى شقّة لرئيس كتلة نداء تونس

Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات

سامية عبو تطالب سفيان طوبال بإرجاع ما اخذه من رجال الأعمال





Publié le:2017-05-26 14:30:42

- قال العضو المؤسس لحركة نداء تونس، لزهر العكرمي في تصريح لاذاعة شمس , أإن رجل الأعمال شفيق جراية الذي تم إيقافه مؤخرا، كان في 2013 و2014 ضد نداء تونس لكن عندما فاز يف الانتخابات "رشى بعض الناس وعمل هيلولة وقال أنا مع النداء".وأضاف لزهر العكرمي اليوم الجمعة، أن "شفيق جراية أعطى رشوة لرئيس كتلة نداء تونس ، عطاه برطمان " وهذه المسألة حاليا عند التحقيق حسب قوله.وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في كلمتها في جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 26 أفريل 2017 انتقدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية" وهو ما اثار غضب سفيان طوبال الذي طالبها بالتوقف ناعتا اياها " بسامية افلام".بدورها ردت سامية عبو على طوبال قائلة " انا لم اتحصل على سيارات فارهة من رجال اعمال مشهود لهم بالفساد".