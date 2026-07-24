التصعيد يتواصل بين واشنطن وطهران.. غارات جديدة وتهديدات متبادلة
تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت القيادة المركزية الأمريكية لليلة الثالثة عشرة على التوالي ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدة مدن ومناطق جنوب البلاد.
وفي تطور آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي وإيران بـ"عقاب عسكري كبير"، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة سعت إلى معاقبة إيران، لكنها "عاقبت نفسها" من خلال التسبب في ارتفاع أسعار النفط.
بدوره، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي "عدوان" جديد تدعو إليه بعض الأوساط الأمريكية سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع "ثمنا أكبر" مقابل الصفقة التي يسعى إليها.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 55 شخصا وإصابة 629 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 جوان الماضي.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة في حالة استعداد دائم للدفاع عن نفسها، وذلك ردا على تحذيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي تطور آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي وإيران بـ"عقاب عسكري كبير"، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة سعت إلى معاقبة إيران، لكنها "عاقبت نفسها" من خلال التسبب في ارتفاع أسعار النفط.
بدوره، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي "عدوان" جديد تدعو إليه بعض الأوساط الأمريكية سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع "ثمنا أكبر" مقابل الصفقة التي يسعى إليها.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 55 شخصا وإصابة 629 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 جوان الماضي.
وفي المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة في حالة استعداد دائم للدفاع عن نفسها، وذلك ردا على تحذيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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