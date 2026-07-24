التصعيد يتواصل بين واشنطن وطهران.. غارات جديدة وتهديدات متبادلة

تواصل التصعيد العسكري بين، حيث شنتلليلة الثالثة عشرة على التوالي ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدة مدن ومناطق جنوب البلاد.وفي تطور آخر، هدد الرئيس الأمريكيجماعة الحوثي وإيران بـ"عقاب عسكري كبير"، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.ودعتالمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيرانيإن الولايات المتحدة سعت إلى معاقبة إيران، لكنها "عاقبت نفسها" من خلال التسبب في ارتفاع أسعار النفط.بدوره، حذر وزير الخارجية الإيرانيمن أن أي "عدوان" جديد تدعو إليه بعض الأوساط الأمريكية سيجعل الرئيس الأمريكييدفع "ثمنا أكبر" مقابل الصفقة التي يسعى إليها.وأعلنتمقتلوإصابةجراء الهجمات الأمريكية على إيران منذالماضي.وفي المقابل، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة في حالة استعداد دائم للدفاع عن نفسها، وذلك ردا على تحذيرات أطلقها، مشيرا إلى أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع دول