ولاية سوسة: نحو إعادة تشغيل معمل "حليب بلادي"

في إطار متابعة المشاريع التنموية بالجهة ،وإعادة تشغيل معمل "حليب بلادي" انعقدت بمقر ولاية سوسة أمس الخميس جلسة عمل في الغرض تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوريكما قام الوالي بزيارة ميدانية الى مصنع الألبان سيدي بوعلي بحضور المدير العام لشركة "حليب بلادي"، كريم بوعوني، و رئيس وحدة الدعم الفني بـالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ،د.عمر عبد القادرعمر، ووفد من خبراء الهيئة، ورئيس المجلس الجهوي ،ورئيس وأعضاء المجلس المحلي سيدي بو عليوأكد والي سوسة انطلاق الخطوات العملية الأولى للتشغيل الفعلي للمؤسسة، بعد مسار طويل من العمل الجاد لتجاوز كافة العقبات الإدارية و التقنيةكما أوضح أن ملف مصنع سيدي بوعلي يحظي بمتابعة رئيس الجمهورية ،وبإشراف مباشر من رئاسة الحكومة التي عقدت جلسات عمل متعددة، بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمركزية لتذليل كافة الصعوبات وصولاً إلى إحداث شركة "حليب بلادي"وأضاف أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد نشاط اقتصادي، بل يُعد مشروعاً اجتماعياً بامتياز يهدف إلى دفع عجلة التنمية في الجهةومن جهته، أفاد رئيس وحدة الدعم الفني بـالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أن هذه الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث مشروع "حليب بلادي" ،مع إمكانيات المساهمة في المشروع عقب الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة، إلى جانب البحث في سبل تقديم الدعم الفني وإعادة تأهيل المشروع وتحديثه لمواكبة المتطلبات الحاليةيذكر أنّ مصنع الألبان الصناعيّة سيدي بوعلي مغلق منذ 2018 بسبب صعوبات مالية وشبهات فساد .وكانت الوحدة الصناعية بسيدي بوعلي من بين أبرز المساهمين في الإنتاج الوطني للحليب ومشتقّاته منذ دخولها حيّز العمل 13 جوان 1978، حيث بلغ الإنتاج في وقت الذروة التي تمتدّ من شهر جانفي إلى أفريل بين 400 و 500 ألف لتر يوميا ليتراجع قليلا في أشهر جوان وجويلية وأوت إلى 300 ألف لتر يوميا.وتمّت خوصصة هذه المنشأة العمومية سنة 2005 والتفويت فيها بالبيع لمستثمريْن تونسييْن بمبلغ 8 مليون دينار فيما حافظت الدولة التونسية من خلال البنك الفلاحي على نسبة 15 بالمائة من رأس المال.