JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:15 Tunis

حان الوقت لإبرام صفقة.. ترامب ينفي توقف المحادثات بين واشنطن وطهران

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1f186c2862d4.11442645_fomhienjpgkql.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 18:51 قراءة: 1 د, 40 ث
      
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"التقارير الكاذبة" التي تحدثت عن توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "التقارير التي تزعم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة توقفتا عن التحدث قبل أيام هي خاطئة ومضللة".


وأضاف: "المحادثات بيننا مستمرة بشكل متواصل بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، وحتى اليوم".


وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إلى أين ستصل هذه المحادثات، لا أحد يعلم".

واستطرد ترامب قائلا: "لكنني قلت للإيرانيين لقد حان الوقت بطريقة أو بأخرى، لإبرام صفقة.. لقد استمر هذا الوضع 47 عاما (منذ ثورة الخميني 1979) ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وسط ترقب لما ستؤول إليه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.


وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن المعلومات التي حصلت عليها تناقض ادعاءات بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين بأن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن تتواصل بشكل طبيعي.

ونقلت "فارس" عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا، بشأن ما يسمى بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية بين الطرفين، توقف منذ عدة أيام على الأقل.

وحسب الوكالة، فإنه بينما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن المحادثات مع إيران تجري بسرعة كبيرة، أوضح المصدر المطلع أن آخر رسالة من الجمهورية الإسلامية إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بخصوص لبنان، وقد لاقت صدى دوليا واسعا.

وفي وقت سابق اليوم قالت شبكة "سي إن إن" إن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عادت إلى مسارها الصحيح، بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إيرانية تعليقها احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن أي وقف لإطلاق النار مع أمريكا يجب أن يشمل جميع الجبهات، بما فيها لبنان، محملا واشنطن وإسرائيل تبعات أي انتهاك.

وجاءت التهديدات الإيرانية بالتعليق بعد تلويح وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري بخيار الإغلاق الكامل لمضيق هرمز وتعطيل خطوط الملاحة في مضيق باب المندب بل وضرب إسرائيل ردا على خرق الهدن في لبنان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330364

babnet

كل الأخبار...

20:15 - ياسمين الحمامات تحتضن منافسات كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 6 جوان بمشاركة 27 دولة
20:10 - حشرة "الناموس" المنتشرة في تينجة ومنزل بورقيبة وماطر لا تلدغ وغير ناقلة للأمراض (السلطات الجهوية بولاية بنزرت)
20:09 - القضاء يصدر حكمه على إطار أمني اتهم بتعنيف محامية
20:05 - وزارة البيئة تنظم يومي 5 و6 جوان تظاهرة بيئية كبرى بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة
19:41 - صدور الاحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة
19:23 - مختص في علم النفس العصبي يقدم نصائح لتجاوز آثار الأداء الضعيف في الامتحانات
19:19 - عدد من ولايات البلاد تضبط مواعيد الانطلاق في حصاد الحبوب للموسم الفلاحي 2026/2025
19:11 - انهاء العلاقة التعاقدية بين اسفي المغربي و المدرب التونسي شكري الخطوي
19:02 - بنزرت: إقرار حملات دورية للتضبيب الحراري للحدّ من إنتشار حشرة "كيرونوميدا" الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وماطر
18:57 - انطلاق المدرسة الصيفية للعلوم الوثائقية العربية بتونس والقيروان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 جوان 2026 | 16 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:35
16:08
12:24
05:01
03:12
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
1.96 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-21
35°-22
30°-19
33°-20
33°-22
  • Avoirs en devises 25438,4
  • (02/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39915 DT
  • (02/06)
  • 1 $ = 2,90482 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/06)     1349,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/06)   29649 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No