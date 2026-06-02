حان الوقت لإبرام صفقة.. ترامب ينفي توقف المحادثات بين واشنطن وطهران

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"التقارير الكاذبة" التي تحدثت عن توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "التقارير التي تزعم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة توقفتا عن التحدث قبل أيام هي خاطئة ومضللة".وأضاف: "المحادثات بيننا مستمرة بشكل متواصل بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، وحتى اليوم".وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إلى أين ستصل هذه المحادثات، لا أحد يعلم".واستطرد ترامب قائلا: "لكنني قلت للإيرانيين لقد حان الوقت بطريقة أو بأخرى، لإبرام صفقة.. لقد استمر هذا الوضع 47 عاما (منذ ثورة الخميني 1979) ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وسط ترقب لما ستؤول إليه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن المعلومات التي حصلت عليها تناقض ادعاءات بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الغربيين بأن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن تتواصل بشكل طبيعي.ونقلت "فارس" عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا، بشأن ما يسمى بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية بين الطرفين، توقف منذ عدة أيام على الأقل.وحسب الوكالة، فإنه بينما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن المحادثات مع إيران تجري بسرعة كبيرة، أوضح المصدر المطلع أن آخر رسالة من الجمهورية الإسلامية إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بخصوص لبنان، وقد لاقت صدى دوليا واسعا.وفي وقت سابق اليوم قالت شبكة "سي إن إن" إن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عادت إلى مسارها الصحيح، بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إيرانية تعليقها احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن أي وقف لإطلاق النار مع أمريكا يجب أن يشمل جميع الجبهات، بما فيها لبنان، محملا واشنطن وإسرائيل تبعات أي انتهاك.وجاءت التهديدات الإيرانية بالتعليق بعد تلويح وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري بخيار الإغلاق الكامل لمضيق هرمز وتعطيل خطوط الملاحة في مضيق باب المندب بل وضرب إسرائيل ردا على خرق الهدن في لبنان.