ترامب: أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن واشنطن لديها كل الأوراق لأنها هزمت إيران، مشددا على أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة.يأتي ذلك بينما توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى مسودة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكنها ما زالت تنتظر توقيع ترامب النهائي في ظل استمرار التوتر. ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ترامب قوله إن "الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا وسلاح الجو أيضا اختفى تماما"، و"لو لم نقصف إيران بقاذفات بي2 قبل 9 أشهر لكان لديهم الآن سلاح نووي".وشدد ترامب، وفق القناة، على أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة وهذا هو خطنا الفاصل.وقال ترامب "هناك أخذ ورد في مفاوضاتنا مع الإيرانيين وهم مفاوضون جيدون للغاية"، ويهدف الاتفاق المؤقت إلى تجنب مواجهة مباشرة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني، مع تضمينه بنودا لجعل الملاحة في مضيق هرمز حرة ومن دون قيود أو رسوم.واتهم ترامب القيادة الإيرانية بأنها "تفاوض من رمقها الأخير"، مشيرا إلى أن طهران فرضت حظرا على الإنترنت واستخدمت تكتيكات المماطلة لمحاولة "انتظار انتهاء" فترة إدارته، مراهنين على المشتتات السياسية مثل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقبلة. ورفض ترامب هذا التوجه قائلا إنه "لا يهتم بالانتخابات النصفية" عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح النووي العالمي، لافتا إلى تدهور الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة تحت وطأة العقوبات، ومعتبرا أن طهران تراهن على كسب الوقت حتى تغير المعادلة السياسية في واشنطن.المصدر: فوكس نيوز