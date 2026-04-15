هل دقت ساعة الصفر؟.. مبادرة عزل ترامب تحظى بدعم أكثر من 50 عضوا في الكونغرس

ويستند هذا القانون إلى التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي الخاص بأهلية الرئيس لأداء مهام منصبه.وينص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة "نوفوستي"، على "إنشاء لجنة في السلطة التشريعية تسمى 'لجنة أهلية الرئيس لأداء صلاحيات وواجبات منصبه'، لتكون الهيئة التي يفوضها الكونغرس بموجب القانون لتنفيذ البند الرابع من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة".وتتمثل مهمة هذه اللجنة في تحديد ما إذا كان ترامب يمتلك الأهلية "عقليا وجسديا" للتعامل مع مسؤوليات الرئاسة، حيث حظي المشروع بدعم 50 عضوا آخر في الكونغرس من الحزب الديمقراطي.وفي بيان نشره على موقع اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يترأسها، برر راسكين مبادرته قائلا: "إن ثقة الجمهور في قدرة دونالد ترامب على أداء واجبات منصبه تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تهديداته بتدمير حضارات بأكملها، وإغراقه الشرق الأوسط في الفوضى متجاوزا صلاحيات الكونغرس في شؤون الحرب، وتصريحاته المسيئة للبابا قائد الكنيسة الكاثوليكية، ونشره صورا فنية عبر الإنترنت تربطه ب المسيح".ووفقا لبطاقة الوثيقة في قاعدة بيانات الكونغرس، فقد أحيل المشروع حتى الآن للنظر فيه أمام اللجنة القضائية ولجنة القواعد، دون تحديد موعد للجلسات حتى الآن.ويشير تقرير لقناة "إم إس ناو" MS NOW إلى أن هذا المسار لعزل الرئيس من غير المرجح أن ينجح، نظرا لأن هذا التعديل لم يسبق أن أدى إلى مثل هذه النتيجة في تاريخ البلاد.ونقلت القناة عن محللين قولهم: "إن استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه يمثل مهمة أكثر تعقيدا من عملية العزل والإدانة عبر مجلس الشيوخ".يذكر أن الديمقراطيين حاولوا سابقا عزل ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى باستخدام التعديل الخامس والعشرين، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول وتعطيلهم الجلسة المشتركة للكونغرس التي كانت تقر فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي تلك المحاولة، لم يشكلوا لجنة، بل دعوا نائب الرئيس مايك بنس بموجب القانون لاستخدام صلاحياته وحشد أغلبية في مجلس الوزراء لإعلان عزل الرئيس، وهو ما رفضه بنس كما كان متوقعا.المصدر: MS NOW