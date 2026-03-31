عراقجي: لا نقبل وقف إطلاق النار ونطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 21:30
      
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار، بل تطالب بوقف الحروب في المنطقة بأكملها، مشدداً على أن شروط بلاده معروفة.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "نحن لا نقبل وقف إطلاق النار، بل نسعى إلى الوقف الكامل للحروب ليس فقط في إيران، بل في جميع أنحاء المنطقة"، وأضاف أن إيران مستعدة لصد أي عملية برية، معرباً عن أمله في ألا يرتكب خصومه "خطأ في تقديراتهم".


ونفى عراقجي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحا أن تبادل الرسائل مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف "لا يعادل عملية تفاوضية"، وأن الرسائل تحتوي على تحذيرات أو تبادل للآراء عبر الأصدقاء، لافتا إلى أن الشروط الإيرانية واضحة وتشمل تقديم ضمانات بعدم تكرار الهجوم على إيران ودفع تعويضات عن الأضرار.


كما أوضح أن إيران لم ترد بعد على الخطة الأمريكية المكونة من 15 نقطة لتسوية النزاع، مشيراً إلى أن لديهم "بعض الملاحظات" بهذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل"، لكنه "مغلق فقط أمام أولئك الذين يحاربون إيران"، مشيرا إلى أن طهران اتخذت جميع التدابير لضمان عبور سفن الأصدقاء بأمان. وأضاف أن المضيق يمكن أن يكون "جسرا للسلام".

وشدد عراقجي على أن تهديد الإيرانيين "أمر غير مقبول"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخاطبة الشعب الإيراني "باحترام". يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لأكثر من شهر على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز.
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
