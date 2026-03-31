تراجع البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي

برلين – سجّل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفاضًا بواقعمقارنة بالشهر السابق، ليبلغ إجمالي عدد العاطلين نحووأفادت الوكالة الاتحادية للعمل أن معدل البطالة تراجع بـ0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر فيفري ليستقر عندفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين على أساس سنوي بنحومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقالت رئيسة الوكالة أندريا ناليس إن شهر مارس يشهد عادة بداية التعافي الربيعي في سوق الشغل، غير أن هذا التحسن جاء هذه السنة، رغم تسجيل أكبر تراجع في عدد العاطلين منذ ثلاث سنوات.ويأتي هذا التطور في ظل مخاوف اقتصادية متزايدة مرتبطة بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد ينعكس سلبًا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي.وفي هذا السياق، خفّض خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني، حيث أشار محللون في دي زد بنك إلى إمكانية تسجيل نمو في حدودبدلًا من التقديرات السابقة التي كانت في حدود 1%.ورغم الدعم المرتقب من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع، تبقى آفاق التعافي الاقتصادي في ألمانياوتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم.