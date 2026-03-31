تراجع البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 11:47
      
برلين – سجّل عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفاضًا بواقع 49 ألف شخص خلال شهر مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ إجمالي عدد العاطلين نحو 3.021 مليون شخص.

وأفادت الوكالة الاتحادية للعمل أن معدل البطالة تراجع بـ0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر فيفري ليستقر عند 6.4%.


في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين على أساس سنوي بنحو 54 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت رئيسة الوكالة أندريا ناليس إن شهر مارس يشهد عادة بداية التعافي الربيعي في سوق الشغل، غير أن هذا التحسن جاء هذه السنة دون زخم واضح، رغم تسجيل أكبر تراجع في عدد العاطلين منذ ثلاث سنوات.


ويأتي هذا التطور في ظل مخاوف اقتصادية متزايدة مرتبطة بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد ينعكس سلبًا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وفي هذا السياق، خفّض خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني، حيث أشار محللون في دي زد بنك إلى إمكانية تسجيل نمو في حدود 0.8% خلال 2026 بدلًا من التقديرات السابقة التي كانت في حدود 1%.


ورغم الدعم المرتقب من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع، تبقى آفاق التعافي الاقتصادي في ألمانيا مرتبطة بتطور الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم.
مقالات رأي >>