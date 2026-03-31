أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 دولارات عقب استهداف ناقلة نفط كويتية

هجوم مباشر وحريق على متن الناقلة





ناقلة استراتيجية ضمن أسطول ضخم



تداعيات تشغيلية ومخاوف أمنية



انعكاسات فورية على الأسواق



سجّلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفاعًا بأكثر من 3 دولارات، متجاوزة مستوى، وذلك عقب إعلان مؤسسة البترول الكويتية استهداف إحدى ناقلاتها النفطية في الإمارات.وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن ناقلة النفط العملاقة السالمي تعرضت لاستهداف مباشر أثناء وجودها في ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وُصف بأنه ناجم عن "عدوان إيراني"، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار هيكلية بالسفينة.وأضافت أن الناقلة كانت محمّلة بالكامل وقت الحادث، مع وجود مخاوف منفي المياه المحيطة، في حين لم تُسجل إصابات في صفوف الطاقم.وتُعد “السالمي” من أبرز ناقلات النفط الكويتية، إذ تنتمي إلى فئة الناقلات العملاقة (VLCC)، وتم تسليمها سنة 2011 ضمن برنامج تحديث أسطول النقل البحري.وتتميز بقدرتها على نقل نحو، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير الكويتية والخليجية.ويمثل الحادث تحديًا تشغيليًا لأسطول الناقلات الكويتي، خاصة في ظل خروجه المؤقت من الخدمة، ما قد يؤثر على سلاسة عمليات التصدير.كما يسلّط الضوء على تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، وسط توقعات بإعادة النظر في إجراءات التأمين وحماية السفن.وقد انعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف من اضطراب الإمدادات، في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.