Babnet

مظاهرات “لا ملوك” تجتاح الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c83ec9067ea9.74644084_kfjepihqonmlg.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 21:48
      
وكالات - انطلقت، صباح السبت، في الولايات المتحدة مظاهرات واسعة تحت شعار “لا ملوك”، احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، وسط توقعات بأن تتحول إلى واحدة من أكبر التحركات الاحتجاجية في تاريخ البلاد.

وبحسب المنظمين، تم تسجيل أكثر من 3100 فعالية في مختلف الولايات الخمسين، مع توقع مشاركة أكثر من 9 ملايين شخص، في سياق تصاعد الدعوات للاحتجاج على السياسات الداخلية والخارجية، خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية.


امتداد دولي للاحتجاجات

امتدت التحركات إلى خارج الولايات المتحدة، حيث شهدت باريس تجمعات شارك فيها مئات المحتجين، أغلبهم أمريكيون مقيمون في فرنسا، إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية، في ساحة الباستيل.


ورفع المشاركون شعارات مناهضة للحرب، من بينها “الحرب من أجل الأرباح” و“عندما يصبح الظلم قانونا تصبح المقاومة واجبا”.

مينيسوتا في صدارة المشهد

تصدرت مينيسوتا المشهد الاحتجاجي، حيث اعتُبرت المسيرة أمام مبنى الكابيتول في مدينة سانت بول الحدث الرئيسي، مع توقع حضور نحو 100 ألف متظاهر.

ويأتي ذلك في ظل توترات سابقة بالولاية على خلفية سياسات الهجرة وحوادث أمنية أثارت جدلا واسعا.

البيت الأبيض يقلل من أهمية التحركات

في المقابل، قلّل البيت الأبيض من حجم هذه الاحتجاجات، معتبرا أنها مدفوعة من قبل “شبكات تمويل يسارية” ولا تعكس دعما شعبيا واسعا.

خلفية احتجاجية متواصلة

وتأتي هذه المظاهرات في سياق سلسلة من التحركات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، خاصة ضد سياسات الهجرة، حيث خرج آلاف المحتجين في مدن عدة، مطالبين بوقف الإجراءات الصارمة التي أثارت انتقادات واسعة.

وسجلت بعض المدن، على غرار نيويورك، مشاركة كثيفة وصلت إلى نحو 100 ألف متظاهر، دون تسجيل أعمال شغب أو اعتقالات، وفق السلطات المحلية.

وتعكس هذه التحركات تصاعد حالة الاحتقان الداخلي في الولايات المتحدة، في ظل استمرار الجدل حول السياسات الحكومية داخليا وخارجيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326381

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-8
17°-8
17°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>