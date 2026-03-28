مظاهرات “لا ملوك” تجتاح الولايات المتحدة احتجاجا على سياسات ترامب

وكالات -

امتداد دولي للاحتجاجات



مينيسوتا في صدارة المشهد



البيت الأبيض يقلل من أهمية التحركات



خلفية احتجاجية متواصلة



انطلقت، صباح السبت، في الولايات المتحدة مظاهرات واسعة تحت شعار، احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، وسط توقعات بأن تتحول إلى واحدة منفي تاريخ البلاد.وبحسب المنظمين، تم تسجيل أكثر منفي مختلف الولايات الخمسين، مع توقع مشاركة، في سياق تصاعد الدعوات للاحتجاج على السياسات الداخلية والخارجية، خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية.امتدت التحركات إلى خارج الولايات المتحدة، حيث شهدت باريس تجمعات شارك فيها مئات المحتجين، أغلبهم أمريكيون مقيمون في فرنسا، إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية، في ساحة الباستيل.ورفع المشاركون شعارات مناهضة للحرب، من بينهاتصدرت مينيسوتا المشهد الاحتجاجي، حيث اعتُبرت المسيرة أمام مبنى الكابيتول في مدينة سانت بول الحدث الرئيسي، مع توقع حضور نحوويأتي ذلك في ظل توترات سابقة بالولاية على خلفية سياسات الهجرة وحوادث أمنية أثارت جدلا واسعا.في المقابل، قلّل البيت الأبيض من حجم هذه الاحتجاجات، معتبرا أنها مدفوعة من قبلولا تعكس دعما شعبيا واسعا.وتأتي هذه المظاهرات في سياق سلسلة من التحركات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، خاصة ضد، حيث خرج آلاف المحتجين في مدن عدة، مطالبين بوقف الإجراءات الصارمة التي أثارت انتقادات واسعة.وسجلت بعض المدن، على غرار نيويورك، مشاركة كثيفة وصلت إلى نحو، دون تسجيل أعمال شغب أو اعتقالات، وفق السلطات المحلية.وتعكس هذه التحركاتفي الولايات المتحدة، في ظل استمرار الجدل حول السياسات الحكومية داخليا وخارجيا.