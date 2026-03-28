Babnet   Latest update 22:25 Tunis

وزير خارجية باكستان: إيران سمحت لـ20 سفينة ترفع علم باكستان بالمرور عبر مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c837a8c6d326.50843079_fhnkmiqejlpog.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 21:18
      
صرح وزير خارجية باكستان إسحاق دار اليوم السبت، بأن إيران سمحت لـ20 سفينة ترفع علم باكستان بالمرور عبر مضيق هرمز.

وكتب دار في حسابه على منصة "إكس": " يسرني أن أبلغكم نبأ سارا، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، حيث ستعبر سفينتان اثنتان المضيق يوميا".


وأضاف: "إنها بادرة طيبة وبناءة من إيران وتستحق التقدير. إنها بشرى سلام، وستساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة".


وتابع: "يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه".

وختم دار منشوره: "الحوار والدبلوماسية، مثل هذه التدابير هي السبيل الوحيد للمضي قدما في بناء الثقة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فيفري شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما فيها طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتقوم إيران بتنفيذ هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما انعكس ذلك على مستوى تصدير وإنتاج النفط في دول المنطقة. وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعا في أسعار الوقود.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326380

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-8
17°-8
17°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>