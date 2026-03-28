Babnet   Latest update 23:19 Tunis

فاطمة المسدي تؤكد وجود شبهات جديّة تحوم حول بعض أسماء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c851d6a7ec27.00026167_njqhgfpeilmko.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 23:08 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اعتبرت السبت 28 مارس، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تعيد انتاج نفس المنظومة حسب تعبيرها.

وقالت في تدوينة بصفحتها على فايسبوك "بعد الإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لـ الاتحاد العام التونسي للشغل، يتبيّن أن ما قُدّم على أنه “تجديد” لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج لنفس المنظومة".

ونبهت المسدي الي وجود شبهات جدية تحوم حول بعض اسماء المكتب الجديد قائلة "كيف يمكن الحديث عن إصلاح أو ضخّ دماء جديدة، في وقت ما تزال شبهات جدّية تحوم حول بعض الأسماء التي تم انتخابها؟".
وأضافت في نفس السياق "لقد سبق أن تقدّمت بسؤال كتابي بخصوص وثيقة رسمية تتضمن معطيات خطيرة، من بينها ورود اسم سلوان السميري في سياق شبهات تتعلق بالتصرف والتدخل…لكن إلى حدّ اليوم، لا إجابة… ولا توضيح… ولا مساءلة".

وتابعت قائلة ان "الصمت في مثل هذه الملفات ليس حيادًا… بل موقف ومرور هذه الأسماء دون توضيح يضرب في العمق مصداقية العمل النقابي وثقة القواعد".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326386

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-8
17°-8
17°-8
17°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>