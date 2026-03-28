فاطمة المسدي تؤكد وجود شبهات جديّة تحوم حول بعض أسماء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل

اعتبرت السبت 28 مارس، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تعيد انتاج نفس المنظومة حسب تعبيرها.وقالت في تدوينة بصفحتها على فايسبوك "بعد الإعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد لـ الاتحاد العام التونسي للشغل، يتبيّن أن ما قُدّم على أنه “تجديد” لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج لنفس المنظومة".ونبهت المسدي الي وجود شبهات جدية تحوم حول بعض اسماء المكتب الجديد قائلة "كيف يمكن الحديث عن إصلاح أو ضخّ دماء جديدة، في وقت ما تزال شبهات جدّية تحوم حول بعض الأسماء التي تم انتخابها؟".وأضافت في نفس السياق "لقد سبق أن تقدّمت بسؤال كتابي بخصوص وثيقة رسمية تتضمن معطيات خطيرة، من بينها ورود اسم سلوان السميري في سياق شبهات تتعلق بالتصرف والتدخل…لكن إلى حدّ اليوم، لا إجابة… ولا توضيح… ولا مساءلة".وتابعت قائلة ان "الصمت في مثل هذه الملفات ليس حيادًا… بل موقف ومرور هذه الأسماء دون توضيح يضرب في العمق مصداقية العمل النقابي وثقة القواعد".