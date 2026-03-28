الميادين والمنار تنعيان المراسلين فاطمة فتوني وعلي شعيب إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 12:55
      
أفادت شبكة "الميادين" بمقتل المراسلة الصحفية فاطمة فتوني والصحفي علي شعيب، مراسل قناة "المنار"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.

ووقعت الغارة على الطريق الرابط بين كفرحونة وجزين، وسط معطيات تفيد بأن السيارة المستهدفة كانت تقل فريقا صحفيا بصدد تغطية التطورات الميدانية.


وكان آخر ما نشره الصحفي علي شعيب عبر قناته على "تلغرام" يتعلق بـمواجهات بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، بينها بلدة البياضة ومدينة الخيام.


وأكدت قناة "المنار" في بيان لها أن مراسلها علي شعيب ومراسلة "الميادين" فاطمة فتوني استشهدا في استهداف مباشر لسيارة صحفية في جزين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد أعمدة الدخان من السيارة المستهدفة، ما يعكس حجم الأضرار التي خلفها القصف.

وفي تعليق على الحادثة، قال مدير مكتب "الميادين" روني ألفا إن فاطمة فتوني كانت تنقل "رسالة المقاومة والحرية والسيادة من أرض الجنوب"، فيما اعتبر رئيس قسم الإعلام بجامعة AUL طلال حاطوم أن ما حدث يمثل "ثمنا لنقل الحقيقة".

ويأتي هذا الاستهداف في سياق تصاعد التوترات جنوب لبنان، حيث تتواصل الضربات والغارات وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات.
