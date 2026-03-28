إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 06:22
      
أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مقاتلة "إف-16" في أجواء البلاد في حين أكد الجيش الأمريكي هبوط مقاتلة من نفس النوع اضطراريا في السعودية.

ذكر الإعلام الإيراني أن مقاتلة "إف-16" تعرضت للإصابة في أجواء البلاد وبالتزامن مع ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن مقاتلة تابعة لها من طراز "إف-16" نفذت هبوطا اضطراريا في الشرق الأوسط في إطار الحرب على إيران.


من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة مقاتلة "إف-16 فالكون" أمريكية "تقوم الآن بهبوط اضطراري في السعودية".


وعلى صعيد متصل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعاون السعودية مع الولايات المتحدة في عمليتها العسكرية ضد إيران، معربا في الوقت ذاته عن خيبة أمله من أداء حلف "الناتو" في سياق المواجهة مع طهران.

وخلال كلمة ألقاها في مدينة ميامي الأمريكية، قال ترامب، إن إيران "كانت على مدى 47 عاما المتنمّرة في الشرق الأوسط، لكنها لم تعد كذلك اليوم، والليلة، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى بزوغ فجر شرق أوسط متحرر أخيرا من الإرهاب والابتزاز النووي الإيراني"، مؤكدا أن المنطقة "ستشهد تحولا كبيرا في المستقبل وستكون مزدهرة".
