اعتقال 5 أشخاص في البحرين للاشتباه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 أشخاص للاشتباه بتورطهم في جمع ونقل معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني.أعلنت وزارة الداخلية ، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، تمكنت من القبض على 5 أشخاص وتحديد سادس "هارب خارج البلاد" إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران، وتجنيد عناصر ارهابية للعمل في تنفيذ مخططات ارهابية ضد مملكة البحرين ، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة والأجهزة الأمنية والكيانات الاقتصادية".