ترامب: هزمنا إيران وندعو الدول المعنية بنفط هرمز إلى ضمان تدفق الإمدادات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة “ألحقت الهزيمة بإيران ودمّرتها عسكرياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات”، داعياً الدول التي تعتمد على النفط العابر عبر مضيق هرمز إلى العمل على ضمان استمرار تدفق الإمدادات.

وكتب ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، أن “الولايات المتحدة هزمت إيران بالكامل”، مضيفاً أن على الدول التي تتلقى النفط عبر المضيق أن “تعتني بهذا الممر الحيوي”، مؤكداً استعداد واشنطن للمساعدة في هذا الإطار.


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستنسّق مع الدول المعنية من أجل “تسيير الأمور بسرعة وسلاسة”، معتبراً أن ضمان أمن الممرات النفطية “يجب أن يكون جهداً جماعياً”، على حد تعبيره.


وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً، مع استمرار تبادل الهجمات الصاروخية والمسيّرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، بالتزامن مع توترات مرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
