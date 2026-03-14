عراقجي: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من رأس الخيمة ومحيط دبي ولا حديث عن وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت بلاده أمس انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي، مؤكدا أن طهران سترد على هذه الهجمات.

وأضاف عراقجي أن إيران "سترد بالتأكيد على هذه الهجمات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستكون حذرة لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.


وأوضح أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحا أمام الملاحة، لكنه "مغلق أمام ناقلات وسفن أعداء إيران وحلفائهم"، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.


وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تجري أي حديث بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، مشددا على أن "الأولوية هي الدفاع الحازم عن البلاد".

وفي سياق متصل، أشار عراقجي إلى أن روسيا والصين تمثلان شريكين استراتيجيين لإيران، وأن هذه الشراكة مستمرة وتشمل مجالات متعددة من بينها التعاون العسكري.

كما شدد على أن قائد الثورة الإسلامية يؤدي مهامه وفق الدستور، مؤكدا أن النظام السياسي في إيران "متجذر في المجتمع الإيراني وليس قائما على شخص بعينه".


وتأتي تصريحات عراقجي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط عقب الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما تبعها من ردود عسكرية متبادلة، الأمر الذي يثير مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن المنطقة وحركة الملاحة في الخليج.
