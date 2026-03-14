ترامب يعلن اعتزام عدد من الدول إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عددا من الدول يعتزم إرسال سفن حربية للحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": " ستقوم العديد من الدول، وخاصة تلك المتضررة من إغلاق إيران لمضيق هرمز، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بإرسال سفن حربية لفتح مضيق هرمز وضمان أمنه"، داعياً المملكة المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا واليابان، من بين دول أخرى، إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة


وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء إبراهيم جباري، قد حذّر في الثاني من مارس، من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، أمام الملاحة البحرية بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده. وفي الخامس من مارس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق لم يُغلق، وأن السفن وناقلات النفط لا تحاول عبوره خشية هجمات من كلا الجانبين.


في 13 مارس، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن بلاده لن تسمح بوضع يبقي مضيق هرمز مغلقاً، وأشار هيغسيث إلى أن الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

