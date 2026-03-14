Babnet   Latest update 16:07 Tunis

الإمارات: ضبط 45 شخصاً بتهمة تصوير مواقع مستهدفة وتداول معلومات مضللة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b56de9ed6fc5.05204165_lpfhjkoqmgein.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 15:16
      
أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير مواقع تعرّضت للاستهداف ونشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تداول معلومات غير دقيقة ومضللة بشأن الضربات الإيرانية.

وأفادت الجهات المختصة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعنيين، في إطار جهودها المتواصلة لرصد المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.


وشدّدت على ضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو صادر عن جهات رسمية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.


كما دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة العمليات الأمنية.

وأكدت استمرار المتابعة الدقيقة لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقوانين أو مساهمته في نشر الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً وتعاوناً من الجميع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325437

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-8
14°-7
15°-5
18°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>