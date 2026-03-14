الإمارات: ضبط 45 شخصاً بتهمة تصوير مواقع مستهدفة وتداول معلومات مضللة

في إطار أعمال المتابعة والرصد لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث يتم استغلالها لبث معلومات مضللة ومحتوى مصطنع ينطوي على تضليل متعمد ويستهدف تقويض الأمن العام والإخلال بالنظام والاستقرار، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي… pic.twitter.com/QYZuOSLhl7 — النيابة العامة (@UAE_PP) March 14, 2026

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير مواقع تعرّضت للاستهداف ونشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تداول معلومات غير دقيقة ومضللة بشأن الضربات الإيرانية.وأفادت الجهات المختصة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعنيين، في إطار جهودها المتواصلة لرصد المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.وشدّدت على ضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو صادر عن جهات رسمية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.كما دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير أو نشر مواقع الأحداث حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة العمليات الأمنية.وأكدت استمرار المتابعة الدقيقة لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقوانين أو مساهمته في نشر الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً وتعاوناً من الجميع.