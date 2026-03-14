46 مترشحًا لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في مؤتمره القادم بالمنستير

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 18:09
      
 أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن القائمة النهائية للمترشحين للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وللهيئة الوطنية للنظام الداخلي والمراقبة المالية خلال المؤتمر المزمع عقده اواخر شهر مارس بالمنستير، وذلك بعد غلق باب الترشحات ظهر اليوم

    وبلغ عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي، حسب القائمات التي نشرها موقع الشعب نيوز التابع للاحاد، 46 مترشحًا، فيما بلغ عدد المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي 27 مترشحًا، و17 مترشحًا لعضوية المراقبة المالية.


   ويُذكر أن المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل سينعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 بولاية المنستير، حيث سيتم خلاله انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والهيئات المكلفة بالنظام الداخلي والمراقبة المالية، بما يعكس الالتزام بالشفافية وتعزيز العمل النقابي على الصعيد الوطني.
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
