ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار بعد تصريحات المرشد الإيراني حول مضيق هرمز
سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، ارتفاعاً حاداً تجاوز على إثره خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، عقب أول تصريح رسمي للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الذي دعا فيه إلى إغلاق مضيق هرمز في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.
ويتراوح سعر العقود الآجلة لخام برنت حالياً بين 99.94 و101.05 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة تقدَّر بنحو 8 إلى 9 بالمائة وفق أحدث التداولات.
وكان خامنئي قد أكد في بيان سابق إفشال ما وصفها بـ"مساعي تقسيم البلاد"، مشدداً على ضرورة بقاء المضيق مغلقاً، معتبراً أن القواعد الأجنبية في المنطقة تهدف إلى السيطرة على دولها.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن النزاع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب في الإمدادات النفطية في تاريخ السوق العالمية، مشيرة إلى تراجع الإنتاج بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً، بالتوازي مع تعطل حركة النقل عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من الإمدادات العالمية.
وأوضحت الوكالة أن حجم الشحنات النفطية عبر المضيق انخفض إلى أقل من 10 بالمائة مقارنة بمستوياته قبل اندلاع النزاع، في حين لوّحت طهران بعدم السماح بمرور "لتر واحد" من النفط عبره طالما استمرت العمليات العسكرية.
في المقابل، قلّل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار للبرميل، واصفاً ذلك بـ"غير المرجح"، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تستفيد مالياً من ارتفاع الأسعار باعتبارها أكبر منتج للنفط عالمياً.
