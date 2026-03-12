ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار بعد تصريحات المرشد الإيراني حول مضيق هرمز

سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، ارتفاعاً حاداً تجاوز على إثره خاممستوى، عقب أول تصريح رسمي للمرشد الإيراني الجديدالذي دعا فيه إلى إغلاقفي ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.ويتراوح سعر العقود الآجلة لخام برنت حالياً بين، مسجلاً زيادة تقدَّر بنحووفق أحدث التداولات.وكان خامنئي قد أكد في بيان سابق إفشال ما وصفها بـ"مساعي تقسيم البلاد"، مشدداً على ضرورة بقاء المضيق مغلقاً، معتبراً أن القواعد الأجنبية في المنطقة تهدف إلى السيطرة على دولها.وفي السياق ذاته، أفادتبأن النزاع في الشرق الأوسط تسبب في، مشيرة إلى تراجع الإنتاج بما لا يقل عن، بالتوازي مع تعطل حركة النقل عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحووأوضحت الوكالة أن حجم الشحنات النفطية عبر المضيق انخفض إلى أقل منمقارنة بمستوياته قبل اندلاع النزاع، في حين لوّحت طهران بعدم السماح بمرور "لتر واحد" من النفط عبره طالما استمرت العمليات العسكرية.في المقابل، قلّل وزير الطاقة الأمريكيمن احتمال وصول الأسعار إلى، واصفاً ذلك بـ"غير المرجح"، بينما أكد الرئيس الأمريكيأن بلاده تستفيد مالياً من ارتفاع الأسعار باعتبارها أكبر منتج للنفط عالمياً.