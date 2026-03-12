خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ومضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا
أكد المرشد الأعلى الجديد في إيران مجتبى خامنئي أن بلاده نجحت في إفشال محاولات تقسيمها، مشدداً على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقاً في ظل التصعيد الإقليمي، ومعتبراً أن القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة تهدف إلى السيطرة على دولها.
وجاءت هذه التصريحات في أول بيان استراتيجي يصدر عنه منذ توليه منصبه، حيث أكد أن إيران لن تتردد في “الثأر لدماء الشهداء”، وخاصة ضحايا مدرسة ميناب.
وأوضح البيان، الذي وصفته الجهات الرسمية الإيرانية بأنه “رسالة ذات طابع استراتيجي”، أنه يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل دور الشعب، ومهام القوات المسلحة، ومسؤوليات الأجهزة التنفيذية، ودور ما يُعرف بجبهة المقاومة، وموقف دول المنطقة، وآليات مواجهة التحديات.
وشدد خامنئي على ضرورة تعزيز الحضور الإيراني المؤثر في الساحة الإقليمية، معتبراً أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط أساسية في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، كما دعا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية في أسرع وقت ممكن.
كما وجّه رسالة تعاطف إلى المتضررين من العمليات العسكرية، مؤكداً التزام الدولة بتعويض الأضرار، ومثمناً ما وصفه بـدور المقاتلين في التصدي لمحاولات “العدو” فرض السيطرة أو تقسيم البلاد.
