واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الروسي حول وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1e73ebfc0f4.52057790_eponqmgilhfkj.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 23:04
      
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته روسيا والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وصوتت 4 دول من أعضاء المجلس الـ 15، يوم الأربعاء، إلى جانب مشروع القرار، فيما امتنعت 9 دول أخرى عن التصويت وصوتت الولايات المتحدة ولاتفيا ضده.


وكان المشروع الروسي يدعو "جميع الأطراف" إلى وقف العمليات القتالية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها فورا، ويدين جميع الهجمات ضد المدنيين، ويدعو جميع الأطراف للعودة إلى الدبلوماسية.



ولم يتضمن المشروع ذكر أي دولة تحديدا، وكان موجها لجميع أطراف النزاع الحالي في الشرق الأوسط.

كما أكدت الوثيقة على "أهمية ضمان أمن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

وكانت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا قد صرحت في وقت سابق بأن نص مشروع القرار "بعيد عن المواجهة" و"يأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي للأحداث الراهنة
