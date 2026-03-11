مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إيران إلى وقف الهجمات على دول عربية
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قرارا يدعو إيران إلى وقف الهجمات على عدد من الدول العربية، دون أن يتضمن إدانة للضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الأراضي الإيرانية.
واعتمد المجلس القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وأدان القرار الهجمات الإيرانية على مناطق سكنية وبنى مدنية في دول الخليج والأردن، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
كما دعا المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في سياق التطورات التي شهدتها المنطقة منذ 28 فيفري 2026، عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، أسفرت عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل عدد من المسؤولين الإيرانيين.
وردت إيران على هذه العمليات بشن هجمات على أهداف داخل إسرائيل وعلى مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة النزاع.
