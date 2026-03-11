Babnet   Latest update 22:03 Tunis

الخارجية الروسية توصي مواطنيها بعدم زيارة الإمارات والكويت والبحرين وقطر والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b1d0c1b25258.27282787_jfkhmlenqogip.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 21:28
      
تاس - قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنها لا تزال توصي المواطنين بعدم السفر إلى الإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان والسعودية.

وأوضحت الوزارة أن هناك احتمالا لإلغاء رحلات الربط (الترانزيت) عبر مراكز النقل الجوي في دول الخليج بسبب استمرار القتال في الشرق الأوسط.


وأضافت الوزارة: "لا تزال توصيات وزارة الخارجية الروسية الصادرة في 3 مارس بالامتناع عن السفر إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية سارية المفعول. ونحث المواطنين الروس في تلك المنطقة على اتخاذ تدابير أمنية شخصية مشددة، وتجنب زيارة المناطق التي يُحتمل أن تكون خطرة، واتباع تعليمات السلطات المحلية، بما في ذلك البحث الفوري عن ملاجئ في حالة وجود تهديد جوي، والحفاظ على التواصل مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران".


وأشارت وزارة الخارجية الروسية، نقلا عن بيانات من وزارة النقل الروسية، إلى أن شركات الطيران الروسية والأجنبية قد أكملت عودة السياح الروس ومسافري الترانزيت الذين واجهوا صعوبات في المغادرة من دول الخليج .

وقال البيان: "تم نقل ما يقارب 59 ألف مسافر (عبر 284 رحلة جوية) بين 2 و11 مارس. إلا أن العمليات العسكرية في المنطقة لا تزال مستمرة. وفي ظل هذه الظروف، تحذر وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من المخاطر المحتملة لإلغاء رحلات الربط التي تتضمن توقفات في مطارات الخليج ".

ونوهت وزارة الخارجية بأنه عند السفر إلى مناطق أخرى من العالم، من الضروري التخطيط بعناية وحكمة للمسارات ومتابعة الإعلانات الصادرة عن وزارة الخارجية والبعثات الروسية في الخارج عن كثب.
