انفجارات في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل جراء ضربة صاروخية إيرانية جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a754f328dd74.04906962_hjpifngoqlekm.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 22:28
      
وكالات - أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات قوية في وسط إسرائيل والضفة الغربية، تزامنا مع موجة الإنذارات التي شهدتها مناطق واسعة في إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني.

ووفق معطيات نظام "اللون الأحمر"، شملت الإنذارات منطقة دان (تل أبيب الكبرى)، والشارون، والشفيلا، ويركون، ولاخيش، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، مع منح السكان فترات إنذار تراوحت بين دقيقة ودقيقة ونصف للتوجه إلى المناطق المحمية.


كما امتدت الصفارات إلى مدن رئيسية مثل ريشون لتسيون، حولون، بني براك، بيتح تكفا، رامات غان، موديعين، اللد، الرملة، يافنه، وأريئيل، إلى جانب عشرات البلدات والتجمعات السكنية الأخرى.


وفي تطور لاحق، أشارت معلومات أولية إلى سقوط شظايا صاروخ في منطقة بيت يام جنوب تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات.
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
