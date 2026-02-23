Babnet   Latest update 07:02 Tunis

بغداد: الكويت أودعت خرائطها دون تشاور مع العراق وندعو لحل الخلاف الحدودي عبر الحوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699be5dd64d419.49538246_ipogkqhjmfnel.jpg>
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 06:08 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الكويت أودعت خرائطها في الأمم المتحدة في العام 2014 من دون تشاور مع العراق، داعيا إلى حل الخلاف الحدودي قانونيا وعبر الحوار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أن الخلاف الحدودي القائم مع الكويت يعود إلى إقدام الحكومة الكويتية على إيداع خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة عام 2014 من دون التشاور مع بغداد، في حين لم تتقدم الحكومة العراقية بخريطتها إلا في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة معالجة الملف عبر مباحثات قانونية تستند إلى المعايير الدولية وتضمن حقوق العراق وتراعي في الوقت نفسه القرارات الأممية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة.


وكانت بغداد أودعت مؤخرا إحداثيات بحرية محدثة لدى الأمم المتحدة توضح خريطتها للمناطق البحرية العراقية، ما دفع الكويت إلى تقديم احتجاج رسمي بدعوى أن هذه الإحداثيات تمس بسيادتها على مناطق بحرية ومرتفعات مائية ثابتة، من بينها "فشت القيد" و"فشت العيج".


وأشار بيان وزارة الخارجية العراقية إلى أن الاتصال تطرق أيضا إلى التطورات المتعلقة بالمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عُمانية، حيث أطلع البوسعيدي نظيره العراقي على تفاصيل الجولة الجديدة، مع تأكيد الجانبين أهمية إنجاح مسار التفاوض بما يسهم في تجنيب المنطقة شبح التصعيد العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار، فيما جدد فؤاد حسين التزام بغداد بحل الخلافات عبر الحوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324107

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet21°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-9
22°-9
22°-10
22°-10
21°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>