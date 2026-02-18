Babnet   Latest update 06:52 Tunis

إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6995564803a2b4.18654796_epkfmhiqojnlg.jpg width=100 align=left border=0>
السفير الإثيوبي لدى موسكو، غينيت تيشومي جيرو
توقع السفير الإثيوبي لدى موسكو غينيت تيشومي جيرو إنجاز أعمال تشييد بناء محطة للطاقة النووية بمشاركة روسية على أراضي بلاده في غضون 10 سنوات.
وقال سفير إثيوبيا في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نرغب في إنجاز كل شيء بأسرع وقت ممكن، لكن في الوقت ذاته هناك مجموعة من القواعد التي يجب أن نلتزم بها. ونتوقع أن يتم الانتهاء من البناء في غضون عشر سنوات كحد أقصى".


وأجرت روسيا وإثيوبيا في نهاية العام الماضي في موسكو مباحثات تناولت آفاق بناء محطة نووية كبيرة القدرة على الأراضي الإثيوبية.


وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقَّعت مؤسسة "روساتوم" الروسية وشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية في موسكو، ضمن فعاليات "الأسبوع الذرة الدولي"، خطة عمل تهدف إلى تطوير مشروع المحطة النووية في إثيوبيا.

وبموجب هذه الوثيقة، يتعين إعداد خارطة طريق للمشروع تمهيداً لإجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، فضلا عن توقيع اتفاقية حكومية دولية.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
Babnet

Babnet

