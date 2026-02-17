Babnet   Latest update 18:42 Tunis

وفاة الناشط الحقوقي الأمريكي جيسي جاكسون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69949823918f18.02909762_fklqmonegjihp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 17:32 قراءة: 0 د, 48 ث
      
توفي اليوم الثلاثاء الناشط الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان جيسي جاكسون عن عمر ناهز 84 عامًا، وفق ما أعلنته عائلته.

وجاء في بيان نُشر على صفحة نجله جيسي جاكسون الابن على موقع فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الأب جيسي لويس جاكسون. توفي بسلام صباح الثلاثاء محاطًا بأفراد عائلته”.


وُلد جاكسون في 8 أكتوبر 1941 بمدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية، وتخرّج في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية الزراعية والفنية، قبل أن يواصل دراسته في المعهد اللاهوتي بشيكاغو، حيث تحصّل على درجة الماجستير في اللاهوت سنة 2000.


وعُرف الراحل كأحد أبرز القساوسة والناشطين في مجال الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وبرز اسمه في المشهد السياسي الأمريكي خلال ثمانينات القرن الماضي، حين ترشّح مرتين عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، محققًا ملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية دون أن ينجح في بلوغ البيت الأبيض.

وخلال مسيرته، دافع جاكسون عن حقوق الأقليات والطبقات العمالية، واهتم بقضايا العدالة الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المزارعين، كما اشتهر بأسلوبه الخطابي المؤثر الذي جعله من أبرز الأصوات في السياسة الأمريكية المعاصرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323829

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
21°-9
19°-11
15°-11
17°-10
  • Avoirs en devises 25068,3
  • (17/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38376 DT
  • (17/02)
  • 1 $ = 2,86644 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>