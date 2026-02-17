وفاة الناشط الحقوقي الأمريكي جيسي جاكسون

توفي اليوم الثلاثاء الناشط الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسانعن عمر ناهز 84 عامًا، وفق ما أعلنته عائلته.وجاء في بيان نُشر على صفحة نجلهعلى موقع فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة الأب جيسي لويس جاكسون. توفي بسلام صباح الثلاثاء محاطًا بأفراد عائلته”.وُلد جاكسون في 8 أكتوبر 1941 بمدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية، وتخرّج في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية الزراعية والفنية، قبل أن يواصل دراسته في المعهد اللاهوتي بشيكاغو، حيث تحصّل على درجة الماجستير في اللاهوت سنة 2000.وعُرف الراحل كأحد أبرز القساوسة والناشطين في مجال الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وبرز اسمه في المشهد السياسي الأمريكي خلال ثمانينات القرن الماضي، حين ترشّح مرتين عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، محققًا ملايين الأصوات في الانتخابات التمهيدية دون أن ينجح في بلوغ البيت الأبيض.وخلال مسيرته، دافع جاكسون عن حقوق الأقليات والطبقات العمالية، واهتم بقضايا العدالة الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المزارعين، كما اشتهر بأسلوبه الخطابي المؤثر الذي جعله من أبرز الأصوات في السياسة الأمريكية المعاصرة.