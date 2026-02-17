Babnet   Latest update 07:41 Tunis

ترامب ينتقد أداء الديمقراطيين في ميونخ: "نيوسوم غير مؤهل وكلينتون مهووسة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699403445954b8.82450989_lfnjohepgmkqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 06:26
      
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من أداء حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بمؤتمر ميونخ ووصفه بـ"غير المؤهل"، ومن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ووصفها بـ"المهووسة".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) المتجهة إلى واشنطن: "شاهدت جافين نيوسوم وهو يجيب على الأسئلة في ميونيخ، وكان ذلك تمثيلاً سيئاً لبلادنا".


وأضاف "هؤلاء الناس غير أكفاء. على الأقل هيلاري كفؤة، لكنها مهووسة بترامب. كانت مهووسة به لدرجة أنها امرأة غاضبة"،


جاءت تصريحات ترامب بعد حادثة شهدتها إحدى جلسات المؤتمر، حيث فقدت كلينتون أعصابها خلال نقاش مع نائب رئيس الوزراء التشيكي بيتر ماتسيني، الذي أثار غضبها بإشادته بسياسات ترامب، مما اضطر الحضور لتوجيهها نحو ضبط النفس.

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن شهد هذا العام حضوراً رفيعاً وتصريحات نارية عكست عمق الانقسام في المشهد السياسي الغربي.
