أردوغان يعلن تأجيل زيارته لأبوظبي بسبب "عارض صحي" لمحمد بن زايد

فرانس 24 -

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته التي كانت مقررة الإثنين إلى أبوظبي أرجئت، موضحا أن السبب يعود إلى "عارض صحي" أصاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في منشور على منصة إكس حذف لاحقا.وجاء في بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على إكس، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، وأعرب خلاله عن حزنه لوجود عارض صحي لدى آل نهيان وتمنى له الشفاء العاجل.كما أشارت الرئاسة في المنشور المؤلف من ثلاث فقرات، والذي استندت إليه وسائل إعلام تركية رسمية، إلى أن زيارة أردوغان للإمارات ستجري في موعد جديد يحدد لاحقا.غير أن هذا المنشور أزيل لاحقا من حسابات الرئاسة التركية، كما حذفت الإشارة إلى العارض الصحي الذي أصاب الرئيس الإماراتي من تقرير التلفزيون الرسمي "تي آر تي".وفي تحديث لاحق مساء الأحد، ذكرت الرئاسة التركية في منشور جديد على إكس أن الرئيسين اتفقا على تأجيل لقائهما إلى موعد آخر، من دون توضيح سبب الإرجاء.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الدولة وإردوغان، من غير أن تتطرق إلى مسألة تأجيل الزيارة.وكانت وكالة أنباء الإمارات قد نشرت السبت، صورا للرئيس محمد بن زايد ظهر فيها مبتسما وبصحة جيدة أثناء استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.