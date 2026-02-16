Babnet   Latest update 22:39 Tunis

أردوغان يعلن تأجيل زيارته لأبوظبي بسبب "عارض صحي" لمحمد بن زايد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69938dbf7cfcf5.81334143_eojhlfqmgiknp.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Lundi 16 Février 2026 - 12:33
      
فرانس 24 - أرجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته المقررة إلى أبوظبي عقب صدور بيان رسمي عزا التأجيل إلى "عارض صحي" أصاب نظيره الإماراتي محمد بن زايد. ولاحقا، حُذف البيان من منصة "إكس" دون تقديم أي توضيحات رسمية حول سبب الحذف أو مسببات تأجيل الزيارة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته التي كانت مقررة الإثنين إلى أبوظبي أرجئت، موضحا أن السبب يعود إلى "عارض صحي" أصاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في منشور على منصة إكس حذف لاحقا.


وجاء في بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على إكس، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، وأعرب خلاله عن حزنه لوجود عارض صحي لدى آل نهيان وتمنى له الشفاء العاجل.


كما أشارت الرئاسة في المنشور المؤلف من ثلاث فقرات، والذي استندت إليه وسائل إعلام تركية رسمية، إلى أن زيارة أردوغان للإمارات ستجري في موعد جديد يحدد لاحقا.

غير أن هذا المنشور أزيل لاحقا من حسابات الرئاسة التركية، كما حذفت الإشارة إلى العارض الصحي الذي أصاب الرئيس الإماراتي من تقرير التلفزيون الرسمي "تي آر تي".



وفي تحديث لاحق مساء الأحد، ذكرت الرئاسة التركية في منشور جديد على إكس أن الرئيسين اتفقا على تأجيل لقائهما إلى موعد آخر، من دون توضيح سبب الإرجاء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الدولة وإردوغان، من غير أن تتطرق إلى مسألة تأجيل الزيارة.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد نشرت السبت، صورا للرئيس محمد بن زايد ظهر فيها مبتسما وبصحة جيدة أثناء استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
