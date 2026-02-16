Babnet   Latest update 13:37 Tunis

قضية جيفري إبستين: من كفالة بـ3000 دولار إلى اعتقال فيدرالي وانتحار داخل السجن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6993098b286681.69207724_lpgmfonqhjiek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 16 Février 2026
      
شكّل اعتقال جيفري إبستين محطة مفصلية في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الولايات المتحدة، إذ تعرّض للاعتقال مرتين بفارق أكثر من عقد.

يعود الاعتقال الأول إلى 23 جويلية 2006، عندما ألقت السلطات القبض عليه في مقاطعة بالم بيتش بعد توجيه هيئة محلفين كبرى الاتهام إليه، في أعقاب تحقيق محلي بدأ بشكوى تتعلق باعتداء جنسي على قاصر.

وقد أمضى إبستين ليلة واحدة فقط في سجن المقاطعة قبل الإفراج عنه في اليوم التالي بكفالة مالية بلغت 3000 دولار، في خطوة أثارت لاحقًا انتقادات واسعة بسبب محدودية الإجراءات المتخذة بحقه آنذاك.


وبعد سنوات من الجدل وإعادة فتح الملف، جرى اعتقاله مجددًا في 6 جويلية 2019، وهذه المرة على أساس فيدرالي. فقد أُلقي القبض عليه في مطار تيتربورو بولاية نيوجيرسي فور وصوله على متن طائرة قادمة من باريس، بناءً على اتهامات وجّهها له مدعون عامون في نيويورك تتعلق بـ الاتجار بالجنس، على خلفية وقائع قيل إنها حدثت في بالم بيتش ونيويورك.

ومثّل الاعتقال الثاني تحولًا كبيرًا في مسار القضية، إذ جاء ضمن تحقيق أوسع وأكثر صرامة من قبل السلطات الفيدرالية لملاحقة شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة باسمه.

غير أن مسار المحاكمة لم يكتمل، ففي 10 أوت 2019 عُثر على إبستين ميتًا داخل زنزانته في منشأة احتجاز في مانهاتن. وأفاد الفاحص الطبي بأن سبب الوفاة هو الانتحار، ما وضع نهاية مفاجئة لقضية أثارت تساؤلات واسعة حول كيفية التعامل مع ملفه لسنوات طويلة.

التسلسل الزمني للاعتقال

التحقيق الأولي والاعتقال على مستوى الولاية (2005–2008)

بداية التحقيق:
بدأت القضية في 14 مارس 2005 عندما أبلغت شرطة بالم بيتش أن رجلًا ثريًا اعتدى جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

نتائج التحقيق:
في 1 ماي 2006، أعدّ المحقق جوزيف ريكاري وثيقة اعتقال مقترحة ضد إبستين، تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم جنائية بحق خمس ضحايا، كانت كفيلة بسجنه 75 عامًا.

لائحة الاتهام الأولى:
في 19 جويلية 2006، وجّهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى إبستين بتهمة جنائية واحدة هي "التماس الدعارة"، وهي تهمة اعتُبرت أقل بكثير من طبيعة الجرائم المنسوبة إليه.

الاعتقال والإفراج:
في 23 جويلية 2006، أُلقي القبض عليه وأمضى ليلة واحدة في سجن مقاطعة بالم بيتش، قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها 3,000 دولار.

إقرار بالذنب والحكم:
في 30 جوان 2008، أقرّ بالذنب في تهمتي "التماس الدعارة" و"التماس قاصر لأجل الدعارة"، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا بدل عقوبات كان يمكن أن تمتد لعقود.

الاعتقال الفيدرالي والوفاة (2019)

اتهامات جديدة:
في 6 جويلية 2019، اعتُقل في مطار تيتربورو بعد وصوله من باريس، بناءً على تهم فيدرالية جديدة تتعلق بـ الاتجار بالجنس.

الوفاة أثناء الاحتجاز:
في 10 أوت 2019، وُجد ميتًا في زنزانته، وأكد الفحص الطبي أن الوفاة كانت نتيجة انتحار.

المصدر: palm beach post
