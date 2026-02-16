قضية جيفري إبستين: من كفالة بـ3000 دولار إلى اعتقال فيدرالي وانتحار داخل السجن

التسلسل الزمني للاعتقال



التحقيق الأولي والاعتقال على مستوى الولاية (2005–2008)



الاعتقال الفيدرالي والوفاة (2019)



شكّل اعتقالمحطة مفصلية في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الولايات المتحدة، إذ تعرّض للاعتقالبفارق أكثر من عقد.يعود الاعتقال الأول إلى، عندما ألقت السلطات القبض عليه في مقاطعة بالم بيتش بعد توجيه هيئة محلفين كبرى الاتهام إليه، في أعقاب تحقيق محلي بدأ بشكوى تتعلق باعتداء جنسي على قاصر.وقد أمضى إبستينفي سجن المقاطعة قبل الإفراج عنه في اليوم التالي بكفالة مالية بلغت، في خطوة أثارت لاحقًا انتقادات واسعة بسبب محدودية الإجراءات المتخذة بحقه آنذاك.وبعد سنوات من الجدل وإعادة فتح الملف، جرى اعتقاله مجددًا في، وهذه المرة على أساس فيدرالي. فقد أُلقي القبض عليه في مطار تيتربورو بولاية نيوجيرسي فور وصوله على متن طائرة قادمة من باريس، بناءً على اتهامات وجّهها له مدعون عامون في نيويورك تتعلق بـ، على خلفية وقائع قيل إنها حدثت في بالم بيتش ونيويورك.ومثّل الاعتقال الثاني تحولًا كبيرًا في مسار القضية، إذ جاء ضمن تحقيق أوسع وأكثر صرامة من قبل السلطات الفيدرالية لملاحقة شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة باسمه.غير أن مسار المحاكمة لم يكتمل، ففيعُثر على إبستين ميتًا داخل زنزانته في منشأة احتجاز في مانهاتن. وأفاد الفاحص الطبي بأن سبب الوفاة هو، ما وضع نهاية مفاجئة لقضية أثارت تساؤلات واسعة حول كيفية التعامل مع ملفه لسنوات طويلة.بدأت القضية فيعندما أبلغت شرطة بالم بيتش أن رجلًا ثريًا اعتدى جنسيًا على فتاة تبلغ من العمرفي، أعدّ المحقق جوزيف ريكاري وثيقة اعتقال مقترحة ضد إبستين، تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم جنائية بحق، كانت كفيلة بسجنهفي، وجّهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى إبستين بتهمة جنائية واحدة هي، وهي تهمة اعتُبرت أقل بكثير من طبيعة الجرائم المنسوبة إليه.في، أُلقي القبض عليه وأمضى ليلة واحدة في سجن مقاطعة بالم بيتش، قبل الإفراج عنه بكفالة قدرهافي، أقرّ بالذنب في تهمتي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدةبدل عقوبات كان يمكن أن تمتد لعقود.في، اعتُقل في مطار تيتربورو بعد وصوله من باريس، بناءً على تهم فيدرالية جديدة تتعلق بـفي، وُجد ميتًا في زنزانته، وأكد الفحص الطبي أن الوفاة كانت نتيجة