المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتعزيز إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6344fcbddfa502.88441304_mioqhpnejklgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 22:04
      
زار مفوض شؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية، دان يورغنسن، العاصمة الجزائرية الجزائر في إطار مساعٍ لتسريع تسليم الغاز الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد يورغنسن، خلال مؤتمر صحافي جمعه بمسؤولين جزائريين، أن اللقاء يأتي في توقيت دقيق، في ظل توجه أوروبي لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، مشددًا على أن الجزائر تُعد شريكًا مهمًا في مجال الطاقة، وأن أهميتها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.


وأشار إلى وجود قلق متزايد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن خطر استبدال تبعية بأخرى، في إشارة إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة.


وأوضح المفوض الأوروبي أن التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند دفعت بروكسل إلى تكثيف البحث عن شركاء بديلين، لا سيما في قطاع الطاقة. وبيّن أن الاتحاد يجري محادثات مع كندا وقطر ودول شمال إفريقيا بخصوص الغاز الطبيعي المسال.

وتظهر المعطيات أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي شكّل 60% من واردات أوروبا في هذا المجال خلال الربع الثالث من سنة 2025، مقابل 24% مطلع سنة 2021.

وتُعد الجزائر ثاني أكبر مزود للاتحاد الأوروبي بالغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث بلغت حصتها 14,6% من إجمالي الواردات الأوروبية خلال الربع الثالث من 2025، بعد النرويج التي تصدرت القائمة بنسبة 51,8%.
الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
