العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة

أعلنت خلية الإعلام الأمني تسلم العراق 2250 عنصرا منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي من الجانب السوري، وبدء الإجراءات القانونية الخاصة بتصنيفهم قضائيا بحسب درجة خطورة كل منهم.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إن العراق تسلم هؤلاء الإرهابيين برا وجوا، وبالتنسيق مع التحالف الدولي وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، مشيرا إلى احتجازهم في مراكز نظامية مشددة الحراسة.وأكد أن الحكومة والقوات الأمنية مستعدة للتعامل مع هذه الأعداد بهدف درء الخطر ليس عن العراق فحسب، بل عن العالم أجمع.وأضاف معن أن الفرق المختصة باشرت التحقيقات الأولية وتصنيف العناصر وفق مستويات الخطورة، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر، مؤكدا أن المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" أمام المحاكم العراقية المختصة.وأوضح أن وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع عدد من الدول بشأن جنسيات مواطنيهم، لافتا إلى أن عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ بعد استكمال المتطلبات القانونية، بالتوازي مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية ضمن هذا الملف.المصدر: وكالة الأنباء العراقية